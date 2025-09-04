الأخبار
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف

أخبار لبنان
2025-09-04 | 07:21
مشاهدات عالية
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف
الراعي عن حزب الله: آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان النائب وليد البعريني على رأس وفد كبير ضم رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية ونقابية وشعبية غص بهم صالون الصرح الكبير.

وأكد البعريني دور البطريرك الماروني الوطني والمصيري في الحفاظ على لبنان، متمنيا ان يجتمع كل اللبنانيين حول مشروع الدولة الذي يشكل ضمانة للجميع.

ولفت الى ان الزيارة تتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف و"هذا يؤكد ان رسالة العيش المشترك ركيزة لهذا الوطن"، مشيرا الى ان "عكار تبقى النموذج الافضل لهذا العيش رغم حرمانها من ابسط المقومات التي تساعد اهلها على الصمود في وجه الصعوبات".

كما طرح موضوع الضباط الذين ألغيت دورتهم بعد أن مارسوا مهامهم على مدى اكثر من سنة وكان توافق مع الراعي على الظلم اللاحق بهم وعدم أحقية تجريدهم من رتبهم التي استحقوها عن جدارة.

الراعي

وبعد الإستماع الى عدد من رؤساء البلديات الذي نقلوا للراعي تقديرهم لمواقفه الوطنية الحكيمة شارحين معاناتهم في اتمام مهامهم وتأمين العمل البلدي بشكل يليق بالناس الذي اولوهم ثقتهم، رحب الراعي بالنائب البعريني والوفد المرافق وأعرب عن محبته لعكار وابنائه الذين يجسدون نموذجا العيش المشترك رغم الاهمال الانمائي من قبل الدولة.

وقال: "شكرا لمحبتكم التي عبرتم عنها بزيارتكم هذا الصرح والذي كما قال سعادة النائب هو بيت كل لبناني وتابع الوضع حساس جدا ونحن اليوم بامس الحاجة الى اناس يحبون لبنان كأبناء عكار ،اناس ينبض قلبهم وقلب لبنان سويا وهذا امر معروف لذلك عكار بحاجة ان تلتفت الدولة اليها وعدم اهمالها بحجة اعادة اعمار الجنوب، يجب ان تكون لعكار موازنتها الخاصة خارج اطار اعادة الاعمار".

وأضاف: "كلنا نتطلع الى وحدة السلاح الى سيادة لبنان وطبعا عندما نتكلم عن سيادة لبنان لا يمكننا ان نغفل او نضع جانبا قضية الوجود الاسرائيلي في الجنوب وما معنى لوجود خمس نقاط في الجنوب وهذا بنظري يعطل المسيرة، الجيش اللبناني الذي تشكل محافظة عكار خزانه يمكنه ضبط الامور لكن وجود النقاط الخمس يعكر المسيرة بالنسبة للاحتلال وبالنسبة لحزب الله الوضع دقيق جدا آمل ان يصلوا غدا الى تفاهم وان لا يكون هناك نقطة خلاف لأنه ما من مجال للخلافات في لبنان وآن الأوان ان نتفاهم جميعا على حقيقة واحدة. لسنا فريقين في لبنان كلنا لبنانيون. لا يجب ان يكون هناك غالب ومغلوب".
 
البعريني

وبعد اللقاء، قال البعريني: "زيارتنا اليوم الى هذا الصرح الوطني ولقائنا البطريرك الراعي تحمل اكثر من رسالة أولها رسالة العيش المشترك الذي نتمسك به في لبنان، ونعتبره ركيزة هذا الوطن رافضين اي خطاب يعزز الفتنة او الكراهية او التناحر".

وأضاف: "دعوتنا اليوم ان يكون الجميع يدا واحدة لبناء الدولة وان لا يستثنى احد ولا يستثني احد نفسه من هذا المشروع الوطني الذي يشكل ضمانة للجميع ولا يعتبرها احد موجهة ضده. فالدولة هي دولة كل لبنان والضامنة لكل ابنائه والحامية للجميع،فلنكن صفاً واحداً للسير في هذا الطريق".

واضاف: "في سياق الحديث مع غبطته أوصلت له صوت ال٢٦ ضابط من امن الدولة والذين كان غبطته قد تابع قضيتهم المحقة وتوجه كما نحن الى فخامة رئيس الجمهورية الطلب للمحافظة على ابنائه وعلى كرامتهم وسمعتهم لأن الغاء رتبهم تدمير ل٢٦ منزل وعائلة وانا متأكد ان فخامة الرئيس لن يرضى بذلك لأنه ابن مؤسسة عسكرية واليوم رئيس الجمهورية واب للجميع والاثنين المقبل سنطرح الموضوع خلال لقائنا مع رئيس الحكومة ونحمله الأمانة كي لا نرى الدمعة في عيونهم وعيون عائلاتهم".

الله:

يصلوا

تفاهم

