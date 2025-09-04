الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات حفظ السلام في لبنان

دانت دولة الإمارات بشدة إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف على مواقع لقوات حفظ السلام الدولية في لبنان (اليونيفيل).



وأكدت وزارة الخارجية في بيان، استنكار دولة الإمارات الشديد للاعتداء على القوات الدولية، مؤكدة أنّ استهداف قوات السلام يعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701.



وشددت الوزارة على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وللدور المهم الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.