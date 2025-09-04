أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن لبنان يقف على مفترق طرق مهم في تاريخه المعاصر، معتبرا أن حكومته اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة "وهو من أول وأهم مقتضيات الدولة الحديثة وهو أيضاً خطوة لا غنى عنها لحفظ الاستقرار والسلم الأهلي في هذا البلد الذي عانى شعبه كثيراً طوال السنوات الماضية".



وقال أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري - الدورة العادية (164): "إذ نقف إلى جوار الحكومة اللبنانية في هذا المسعى المشروع والضروري، فإننا نؤكد مجدداً رفضنا الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني الماضي".



ودعا الوسيط الأميركي الى وضع حد لهذه الانتهاكات ولتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.



من جهة أخرى، رأى أبو الغيط أن "حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة، ترمي إلى ما هو أبعد من القتل والانتقام من شعبٍ أعزل"، مشيرا الى أن "الهدف هو تقويض القضية الفلسطينية برمتها وتصفيتها بالقضاء على مشروع الدولة ليس فقط في القطاع وإنما أيضاً في الضفة الغربية والقدس عبر تشريد الشعب وتهجيره قسراً ونزع الأرض والاستيلاء عليها بالضم غير القانوني وغير الشرعي".



وقال: "إن دفاعنا عن حل الدولتين وعن مشروع الدولة الفلسطينية هو دفاعٌ عن استقرار هذه المنطقة ومستقبل الأجيال المقبلة".