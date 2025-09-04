وسام فتوح يؤكد دعم اتحاد المصارف لتمكين المرأة

استقبل الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في مقر الأمانة العامة للاتحاد في بيروت، رئيسة جمعية السيدات القياديات السيدة مديحة رسلان.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والجمعية في مجالات تمكين المرأة، ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي، حيث شدّد فتوح على التزام اتحاد المصارف العربية بدعم المرأة وإبراز دورها في مواقع القيادة، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



من جهتها، أشادت السيدة رسلان بالدور الريادي الذي يضطلع به الاتحاد في دعم قضايا المرأة على المستويين العربي والدولي، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لإتاحة المزيد من الفرص أمام الكفاءات النسائية في القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.



ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اتحاد المصارف العربية على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتعزيز حضورها في المراكز القيادية.