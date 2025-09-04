الأخبار
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها

أخبار لبنان
2025-09-04 | 09:39
"الخارجية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة: نناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقفها

دانت وزارة الخارجية الاعتداءات الاسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت البارحة مدن وبلدات جنوبية عدة وسقط نتيجتها ععد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال، واستهدفت كذلك مجدداً قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية.
 
وناشدت "الخارجية" المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة على حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان .

