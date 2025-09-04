وقفة شهرية لأهالي ضحايا الانفجار: رفض لأن يُدفن الملف

نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفتها الشهرية، امام تمثال المغترب في مرفأ بيروت.



وأكدت الجمعية رفض قبول "ان يدفن الحق في دهاليز المحاكم وعدم السماح بتحويل الجريمة هذه الى ملف يطوى مع مرور الزمن".