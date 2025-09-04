الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود
أخبار لبنان
2025-09-04 | 12:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود
شارك وزير الأشغال فايز رسامني بوضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل محطة قطار مار مخايل – بيروت، الى جانب وزير الثقافة غسان سلامة، المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي والقائمة بأعمال السفارة الإيطالية السيدة سيلفيا توسي.
ولفت رسامني الى أن هذه السكك لم تكن مجرد حديد وحجارة، بل كانت جسوراً تصل بين المدن والناس والاقتصادات. حملت معها الطموح والابتكار، وبقيت محفورة في ذاكرتنا الجماعية".
وشدد على أن ما يهم اليوم هو أن الحياة قد عادت إلى هذه المحطة، ومعها الأمل بأن تعود هذه السكك يوماً لتصل مدننا من جديد.
وقال: "بفضل الدعم الثابت لشركائنا، نضع اليوم الحجر الأساس لإعادة تأهيل محطة مار مخايل. هذا المشروع لن يحفظ مبانيها التاريخية وقطاراتها فحسب، بل سيحوّلها إلى مساحات للذاكرة والثقافة والإبداع، مع إبقائها جاهزة لأي نهضة مستقبلية للسكك الحديدية".
وأضاف: "إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث. إنه فعل صمود. فالمكان الذي عانى الإهمال طويلاً، وتحمّل جراح فاجعة الرابع من آب، يُبعث اليوم من جديد ليصبح مساحة للحياة والفن والمجتمع".
أخبار لبنان
الاساس
لتأهيل
مخايل:
مشروع
ترميم
للتراث
التالي
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
أسرار الصحف 04-09-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
0
أخبار لبنان
2025-06-28
"ألفا": شارفنا على إنجاز أكبر عملية ترميم وإعادة تأهيل للمحطات التي تضررت جراء الحرب
أخبار لبنان
2025-06-28
"ألفا": شارفنا على إنجاز أكبر عملية ترميم وإعادة تأهيل للمحطات التي تضررت جراء الحرب
0
أخبار لبنان
2025-07-02
هاني بعد إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE: حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد أكثر مرونة وذكاء
أخبار لبنان
2025-07-02
هاني بعد إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE: حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد أكثر مرونة وذكاء
0
أخبار دولية
2025-08-17
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
أخبار دولية
2025-08-17
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار روسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-03
عمرو دياب يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة: "ابتدينا"
فنّ
2025-07-03
عمرو دياب يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة: "ابتدينا"
0
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
أخبار لبنان
14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
0
أخبار لبنان
2025-04-16
الرئيس بري تابع المستجدات خلال استقباله وزير العدل
أخبار لبنان
2025-04-16
الرئيس بري تابع المستجدات خلال استقباله وزير العدل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
2
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
3
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
4
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
5
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
6
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
7
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
8
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
خبر عاجل
15:39
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا للحزب في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية ومنصة صاروخية في منطقة الجبين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More