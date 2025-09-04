الأخبار
LBCI
LBCI

رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود

أخبار لبنان
2025-09-04 | 12:01
مشاهدات عالية
رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود
2min
رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود

شارك وزير الأشغال فايز رسامني بوضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل محطة قطار مار مخايل – بيروت، الى جانب وزير الثقافة غسان سلامة، المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي والقائمة بأعمال السفارة الإيطالية السيدة سيلفيا توسي.

ولفت رسامني الى أن هذه السكك لم تكن مجرد حديد وحجارة، بل كانت جسوراً تصل بين المدن والناس والاقتصادات. حملت معها الطموح والابتكار، وبقيت محفورة في ذاكرتنا الجماعية".

وشدد على أن ما يهم اليوم هو أن الحياة قد عادت إلى هذه المحطة، ومعها الأمل بأن تعود هذه السكك يوماً لتصل مدننا من جديد.

وقال: "بفضل الدعم الثابت لشركائنا، نضع اليوم الحجر الأساس لإعادة تأهيل محطة مار مخايل. هذا المشروع لن يحفظ مبانيها التاريخية وقطاراتها فحسب، بل سيحوّلها إلى مساحات للذاكرة والثقافة والإبداع، مع إبقائها جاهزة لأي نهضة مستقبلية للسكك الحديدية".

وأضاف: "إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث. إنه فعل صمود. فالمكان الذي عانى الإهمال طويلاً، وتحمّل جراح فاجعة الرابع من آب، يُبعث اليوم من جديد ليصبح مساحة للحياة والفن والمجتمع".

