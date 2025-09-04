الأخبار
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
أخبار لبنان
2025-09-04 | 14:31
الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ
رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام: "في لبنان نعيش حالة متسلسلة من الأزمات، أعان الله رئيس الحكومة ووفقه في مهامه، ونتأمل ونستبشر كل خير في العهد الجديد، وأن تبدأ الحلول وتعاد الأمور تدريجيًا وشيئًا فشيئًا الى منطق الدولة والمؤسسات وان تبنى دولة قوية بجيشها وقواها الأمنية وباقتصادها وبنيتها المالية وبتعليمها وفي علاقاتها وامتدادها العربي وفي العالم، وقوية بعيشها الموحد المشترك في وحدتها الوطنية".
وشدد على أنّ قوة لبنان في وحدته الوطنية هو امضى سلاح، والتماسك والألفة والمحبة والتعاون تبنى المؤسسات وتتسم بالشفافية والإدارة السليمة وبالتساوي في التعامل مع المواطنين بكل شيء.
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
"اليازا" تحذر من وجود فتحات خطيرة على الطرق السريعة..
السابق
مقالات ذات صلة
خبر عاجل
2025-08-25
دار الفتوى أعلنت ذكرى المولد النبوي في 4 أيلول ودريان هنأ بالمناسبة
خبر عاجل
2025-08-25
دار الفتوى أعلنت ذكرى المولد النبوي في 4 أيلول ودريان هنأ بالمناسبة
أخبار لبنان
2025-09-03
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
2025-09-03
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
04:44
بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة
أخبار لبنان
04:44
بهاء الحريري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لبنان بحاجة إلى قيم الرحمة والعدالة والمحبة
أخبار لبنان
03:17
سلام في ذكرى المولد النبوي الشريف: نرجو من الله أن يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
أخبار لبنان
03:17
سلام في ذكرى المولد النبوي الشريف: نرجو من الله أن يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
أخبار لبنان
16:01
تمشيط إسرائيليّ لأطراف سهل مرجعيون والخيام وتحليق فوق دير قانون النهر ومعروب
أخبار لبنان
16:01
تمشيط إسرائيليّ لأطراف سهل مرجعيون والخيام وتحليق فوق دير قانون النهر ومعروب
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
أخبار دولية
2025-09-03
ماكرون يؤكد استعداد الأوروبيين لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-03
ماكرون يؤكد استعداد الأوروبيين لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09
بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09
بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
14:04
خطة الجيش لحصر السلاح من دون مواعيد زمنية محددة والثنائي يطالب بضمانات لتحديد الموقف
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
صوت هند رجب... يهزّ مهرجان البندقية الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قضية الكازينو... تهديد لاستقلالية القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انطلاق الجولة الأبرز من فعاليات رالي لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
النفايات الى شوارع كسروان المتن وبيروت إلا إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحصيل مليون دولار سائبة في جمهورية التقصير والإهمال
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشعارات الحزبية إلى دعم الجيش… طريق المطار مرآة التحولات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
استهداف الآليات الهندسية مرتبط بالمنطقة العازلة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
02:55
توضيح لشركة طيران الشرق الأوسط بشأن أزمة المحركات والطائرات المستأجرة
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
أخبار لبنان
06:43
للراغبين بالتقدم لامتحانات للحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم بيان هيئة إدارة السير
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
خبر عاجل
09:28
تدابير سير تزامنا مع رالي لبنان الـ47
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
آخر الأخبار
00:27
مشمس إلى غائم جزئياً.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
07:04
توقيف عصابة لسرقة السيارات وتهريبها
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
04:50
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
خبر عاجل
05:49
تدابير سير في شارعي ربيز والمقدسي - بيروت
أخبار دولية
09:31
وفاة المصمم جورجيو أرماني
أخبار دولية
09:31
وفاة المصمم جورجيو أرماني
