الشيخ دريان رعى الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبويّ

رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الاحتفال الديني الكبير الذي أقيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام: "في لبنان نعيش حالة متسلسلة من الأزمات، أعان الله رئيس الحكومة ووفقه في مهامه، ونتأمل ونستبشر كل خير في العهد الجديد، وأن تبدأ الحلول وتعاد الأمور تدريجيًا وشيئًا فشيئًا الى منطق الدولة والمؤسسات وان تبنى دولة قوية بجيشها وقواها الأمنية وباقتصادها وبنيتها المالية وبتعليمها وفي علاقاتها وامتدادها العربي وفي العالم، وقوية بعيشها الموحد المشترك في وحدتها الوطنية".



وشدد على أنّ قوة لبنان في وحدته الوطنية هو امضى سلاح، والتماسك والألفة والمحبة والتعاون تبنى المؤسسات وتتسم بالشفافية والإدارة السليمة وبالتساوي في التعامل مع المواطنين بكل شيء.