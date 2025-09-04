تمشيط إسرائيليّ لأطراف سهل مرجعيون والخيام وتحليق فوق دير قانون النهر ومعروب

ينفذ الجيش الإسرائيلي من مركزه المستحدث في تلة حمامص تمشيطا لأطراف سهل مرجعيون والخيام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية.ويحلق الطيران المسير في اجواء بلدتي دير قانون النهر ومعروب شرق مدينة صور على علو منخفض.