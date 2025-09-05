وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية

بحث وزير المالية ياسين جابر مع النائب ناصر جابر زاره مع وفد موضوع إيجاد بديل عن مبنى الجامعة اللبنانية في النبطية خصوصًا بعد الارتفاع الملحوظ لارتفاع قيمة ايجاره بعد صدور قانون الايجارات للأبنية غير السكنية.



وأبدى جابر استعدادًا لدراسة موضوع إنشاء مبنى جديد للجامعة كان طرحه الوفد يقام على أرض تابعة لأملاك الدولة اللبنانية، لكنه لفت الى أن "الأمر يتطلب تنسيقًا بين وزارة المالية ورئاسة الجامعة اللبنانية التي عليها أن توجه طلبًا بملف مكتمل الجوانب لهذه الغاية".



وفي سياق منفصل، التقى الوزير جابر، في حضور مستشاره حسين طراف، وفدًا من Ernst & young (YE) قدم له عرضًا تقنيًا مفصلًا يرتبط بتنظيم الادارة الضريبية وتحسين عملها وتطويره، وكذلك في الآليات الحديثة في مجال تدقيق الحسابات.