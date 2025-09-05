حيدر للـLBCI: انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا والموقف سياسي

أعلن وزير العمل محمد حيدر أن انسحابه والوزراء الشيعة الاربعة من الجلسة أتى إنسجاما مع مواقفهم ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها.وقال حيدر في مداخلة عبر الـLBCI: "لا يمكننا البقاء في الجلسة وكل الإحترام لقائد الجيش رودولف هيكل والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة".وأضاف: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية".واعتبر حيدر أن الحوار سيؤدي الى تقريب وجهات النظر والوصول الى الحل الذي يريده اللبنانيون جميعهم، مشددا على أن مبدأ الاعتراض على الحوار يعني الطلب الذهاب الى الخلاف.