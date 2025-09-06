بري تسلم التقرير السنوي لأعمال ديوان المحاسبة من 2020 حتى 2024

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان القاضي محمد بدران وعضوية اعضاء مجلس الديوان، قدم لرئيس المجلس التقرير السنوي عن اعمال الديوان للاعوام 2020 حتى عام 2024 ضمناً.



