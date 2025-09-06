الأخبار
الهيئات الاقتصادية تابعت ملف مطار القليعات في لقاء بغرفة طرابلس
أخبار لبنان
2025-09-06 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الهيئات الاقتصادية تابعت ملف مطار القليعات في لقاء بغرفة طرابلس
إستضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد من الشخصيات الاقتصادية بمشاركة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني، رئيس المنطقة الاقتصادية جمال كريم، نقيب المهندسين شوقي فتفت، شخصيات إقتصادية وإجتماعية ونقابية، رؤساء جمعيات تجار طرابلس، البترون، زغرتا، عكار، المنية وعزمي، ولجنة مطار القليعات، أعضاء مجلس إدارة الغرفة: نخيل يمين، حسن إبراهيم، جان السيد، جورج نجار ومصطفى اليمق وحشد من المهتمين.
اللقاء تمحور حول الزيارة التفقدية التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير شقير إلى مطار القليعات الذي شكلت غرفة طرابلس الكبرى محطة إنطلاقه الأولى منذ عدة سنوات وصولا إلى إجراء كل الدراسات المطلوبة التي سلمها دبوسي إلى شقير والتزم بتجديدها وإدخال التعديلات اللازمة عليها وصولا الى الإنطلاق بالمشروع.
دبوسي
ورحب دبوسي بالحضور منوها ب"التناغم الذي تتميز به الهيئات الاقتصادية، وبالمباركة التي يقدمها صاحبا السماحة والسيادة المفتي إمام والمطران سويف لطرابلس الكبرى عاصمة لبنان الاقتصادية"، مؤكدا أن "الهدف هو الإنماء وتطوير الاقتصاد وتفعيل مرافق الدولة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن "الهيئات الاقتصادية تشكل محور الحركة في لبنان كونها قطاعا خاصا وهي تنتقل بين المناطق اللبنانية من أجل التحفيز والتطوير إيمانا منها بذاتها ووطنها".
وقال: "إن المشاريع التي أطلقناها ليست لطرابلس والشمال بل هي لكل لبنان الذي توجد فيه خزينة واحدة، ومطار القليعات ليس للبضائع والرحلات العادية بل نطمح إلى أن يكون مطار "هاب" ليشكل علامة فارقة في لبنان والمنطقة وعلينا أن نرتقي بتطلعاتنا وطموحاتنا وبعقد الاتفاقات العربية لكي يبصر المطار النور، وكذلك المنطقة الاقتصادية ومنصة النفط والغاز وتفعيل معرض رشيد كرامي الدولي".
وختم دبوسي مؤكدا أن "غرفة طرابلس الكبرى ستكون بيت الاقتصاد اللبناني الذي منه تنطلق المشاريع والمبادرات الداعمة لكل تطور وتقدم".
شقير
ثم تحدث شقير فإعتبر أنه "من الطبيعي أن نبدأ جولتنا من غرفة طرابلس التي تلعب دورا مميزا وكبيرا على الصعيد الوطني، ومن واجبنا أن نزور مطار القليعات الذي هو حاجة ضرورية لكل لبنان، وأظن أن هذه المنطقة بحاجة إلى مشروعين أساسيين هما مطار القليعات والمنطقة الاقتصادية الخاصة".
سويف
ثم ألقى المطران سويف كلمة تمنى فيها ان يكون هذا اليوم الاقتصادي مباركا، وقال: "إن حضوركم على مستوى لبنان، وما نتوق إليه بدأ يتحقق عبر مطار القليعات، باعتباره حاجة وطنية أساسية، ولا يمكن أن يكون هناك إنكار لهذه الحاجة، ومن أجمل ما في ذلك أنه يحيي المكان المنفتح على المنطقة، فيخلق دينامية اقتصادية واجتماعية، خصوصا أن بلدا مثل لبنان لا يمكن أن يبقى بمطار واحد، والناس تحتاج إلى تعزيز الاقتصاد والانماء اللذين هما الطريق الوحيد نحو بناء لبنان الجديد".
إمام
وكانت كلمة للمفتي إمام أشاد فيها بهذا التجمع الوطني من مختلف القوى الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرات نوعية تُعيد الأمل، وتستثمر الطاقات والثروات الكامنة في شعبنا اللبناني، وتواجه التحديات الاقتصادية التي تعيق عمل شركاتنا ومؤسساتنا".
وأضاف: "إنّ هذه المبادرات، كما أرى، يجب أن تتجه نحو تطوير المرافق الحيوية، ومنها مطارنا الوطني، لما له من أثر مباشر على تنمية كل لبنان وازدهاره. وإنّ غرفة التجارة في طرابلس تلعب دورًا محوريًا في وضع الخطط الواقعية التي تربط الشمال ببقية المناطق، على أسس من التعاون والخير والمصلحة العامة".
بعد ذلك أقام دبوسي حفل إفطار على شرف الحضور.
التالي
رسامني من مطار القليعات: التلزيم بداية 2026
بري تسلم التقرير السنوي لأعمال ديوان المحاسبة من 2020 حتى 2024
السابق
0
أخبار لبنان
10:01
دريان يؤكد دعمه لحصرية السلاح
أخبار لبنان
10:01
دريان يؤكد دعمه لحصرية السلاح
0
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
0
أخبار لبنان
09:17
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
أخبار لبنان
09:17
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
0
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
