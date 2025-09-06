بهاء الحريري زار "الإسكوا"

زار بهاء الحريري الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة في منطقة غرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، في مكتبها في رياض الصلح.



وجرى خلال الزيارة مناقشة أهمية دور المؤسسات الدولية في دعم لبنان، خصوصا في مجالي الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسبل تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة الوطن والشعب اللبناني.



