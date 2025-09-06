الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش

أخبار لبنان
2025-09-06 | 09:17
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها. 

ولفتت  الخارجية الفرنسية الى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 آب الماضي.

ودعت فرنسا جميع الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو لبنان مستقر، وذو سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم.

وأكدت الخارجية، أن فرنسا ستواصل وبالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
 
كما أعربت عن استعدادها لتنظيم مؤتمرين دعمًا للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف.

وجددت فرنسا دعوتها لإسرائيل لاحترام التزاماتها الكاملة في إطار وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024، والانسحاب من جنوب لبنان.
     
 

أخبار لبنان

بتبنّي

الحكومة

الجيش

LBCI التالي
أسرار الصحف 06-09-2025
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
صحف اليوم
2025-08-30

شبه توافق على صيغ محددة تبنى خطة الجيش على أساسها (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
2025-08-07

وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش اللبناني بحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-07

أميركا ترحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-07-29

فرنسا ترحّب بإعلان بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
10:01

دريان يؤكد دعمه لحصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

قماطي لـ"رويترز": جلسة الحكومة أمس فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار دولية
2025-09-02

إدارة ترامب: نعتزم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو سبرينجز إلى هانتسفيل

LBCI
خبر عاجل
2025-08-27

معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا

LBCI
أمن وقضاء
06:56

قتيل وجريحان بإطلاق نار في سوق الذهب في البربير

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
16:15

باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!

LBCI
رياضة
13:38

روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
13:27

عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…

LBCI
أخبار دولية
13:19

تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…

LBCI
أمن وقضاء
13:17

ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:14

جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها

الأكثر قراءة
LBCI
خبر عاجل
12:46

مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

LBCI
خبر عاجل
12:36

معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة

LBCI
خبر عاجل
14:16

معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى

LBCI
حال الطقس
02:48

استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع

LBCI
آخر الأخبار
12:38

معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"

LBCI
أمن وقضاء
03:33

قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا

LBCI
أخبار دولية
13:19

تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…

LBCI
خبر عاجل
11:54

نائب رئيس الحكومة طارق متري ردا على سؤال حول ما اذا تم اقرار الخطة: رحبنا بها

