الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
2025-09-06 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن وليد جنبلاط عمل ويعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة.
وقالت فيه بيان: "كنا قد اتخذنا قراراً بعدم الدخول في محاججات أو ردود وردود مضادة مع سماحة الشيخ موفق طريف، إلا أن كلامه في مقابلته الأخيرة على محطة euro news، والذي اتهم فيه بالصوت والصورة وليد جنبلاط بأنه "أخطأ بحق أبناء الطائفة الدرزية… ووقف مكتوف اليدين… وأدان أبناء الطائفة..."، يقتضي منّا إيضاح التالي:
أولاً: إننا إذ نبادل الشيخ موفق طريف مشاعر الإحترام التي عبّر عنها في مقابلته، فلا نظن أن قوله هذا يعبّر عن حقيقة معرفته بحجم الدور التاريخيّ والحالي الذي لعبه وليد جنبلاط لأجل حماية بني معروف وكرامتهم من ضمن انتمائهم العربي والإسلامي إن كان في لبنان أو في سوريا.
ثانياً: خلافاً لما قاله الشيخ طريف، فقد دان وليد جنبلاط المجازر المروعة التي ارتُكبت بحق أبناء السويداء، وطالب بتحقيق دولي وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين، داعياً الحكومة السورية إلى انزال القصاص بحق المسؤولين العسكريين والأمنيين المسؤولين عن الفظائع، وضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وعمل ولا يزال من أجل تخفيف الحصار عن أهل السويداء، وقام بواجباته بإرسال المساعدات، وساهم في فتح طريق دمشق السويداء.. وساهم من خلال اتصالاته، ولا يزال، في إطلاق بعض المختطفين والمختطفات، ويعمل من أجل استكمال عودة الجميع إن شاء الله.
ثالثاً: من باب إنعاش الذاكرة لدى البعض وليس من باب تمنين أهلنا في سوريا، أليس وليد جنبلاط من ساهم في التوصل إلى حل لأحداث أشرفية صحنايا المأساوية، ولا يزال الاتفاق صامداً حتى اليوم؟ أليس وليد جنبلاط من ساهم في صياغة اتفاق لحماية مدينة جرمانا، ونجح الاتفاق؟ وقبل ذلك، أليس وليد جنبلاط من نجح من خلال علاقاته مع دول إقليمية مؤثرة منذ سنوات في حماية أهلنا في قرى وبلدات جبل السماق وريف إدلب، والحماية لم تزل صامدة حتى يومنا هذا؟ أليس وليد جنبلاط من عمل خلال السنوات الـ 14 الماضية وخلال طيلة سنوات الأحداث السورية من دون كلل لوأد الفتنة الدرزية - السنّية التي حاول بشار الأسد وأجهزته وبشكل يومي افتعالها بين أهل جبل العرب وسهل حوران؟ أليس وليد جنبلاط هو من أطلق العائلات المختطفة من اهلنا في إدلب عام ٢٠١٤ وكان بينهم نساء وأطفال؟ أليس وليد جنبلاط هو من ساهم بإطلاق سراح بعد هجوم داعش الإرهابي على المقرن الشرقي للسويداء عام ٢٠١٨ من خلال علاقته الوطيدة مع دولة روسيا؟ أليس وليد جنبلاط من عمل في الكثير من المواقف والمحطات التي يعرفها القاصي والداني من أجل حماية الدروز وتثبيتهم في أرضهم، وأن يكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ، وكان ولا يزال حريصاً على عدم رمي الدروز في أحضان الموت والقتل وتجنيبهم الويلات؟ أليس وليد جنبلاط من دعم الحراك المعارض في السويداء لنظام بشار الأسد، وقام بكل الاتصالات لحماية رموزه من ردود أفعال النظام السابق؟ أليست خيارات وليد جنبلاط هي التي حمت حوالي ٤٠٪ من الدروز السوريين الذين يعيشون خارج السويداء؟
رابعاً: إننا نقدر ظروف الشيخ موفق طريف وأوضاع الدروز في فلسطين المحتلة، ولا نتعرض له أو نحاججه في موقعه الديني أو خياراته التي يعتمدها في الداخل الفلسطيني المحتل، لكننا يحق لنا أن نسأله: ألا تعرّض خياراتكم التي تدعون دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة اليها، ألا تعرضهم إلى مخاطر وجودية وإحراجات في علاقتهم مع محيطهم العربي والإسلامي الذي هو حقيقة انتمائهم التاريخيّ؟ فبعيداً عن الأحداث الأخيرة المدانة في السويداء، ما هي الخيارات الاستراتيجية التي تدعون الدروز اليها في المنطقة وما هو ضررها وخطرها عليهم؟ هل أنصفت دولة الاحتلال الاسرائيلي دروز فلسطين بشكل خاص لكي تنصف دروز سوريا، وقانون القومية الذي أقر في العام ٢٠١٨ خير شاهد على سقوط وهم المواطنة في دولة الاحتلال الاسرائيلي لمصلحة الدولة القومية اليهودية؟ ألم تساهم الزيارات الدينية التي نظمتموها لبعض مشايخ الدروز السوريين إلى دولة إسرائيل في تسميم علاقة دروز سوريا بأبناء وطنهم؟ لماذا لم تتدخل المسيّرات الإسرائيلية - بحال كان كلامكم صحيحاً عن الحماية الإسرائيلية - إلا بعد أن وقعت المجازر واستقر الدمار والخراب؟ ولماذا لم تتدخل في الهجوم على أشرفية صحنايا؟ وهل تحمي إسرائيل الدروز في الجولان المحتل بمشاريع الاستيطان وقضم الأراضي وإلغاء هويتهم؟ والأهم أين إرث المرحوم الشيخ أمين طريف الذي رفض التعرض لعروبة الدروز حتى يوم اعترفت إسرائيل بهم كقوميّة مستقلة؟
خامساً: ما هو مستقبل الخيارات التي تطرحونها اليوم على دروز سوريا بالركون إلى الحماية الاسرائيلية؟ هل يستطيع جبل العرب أن يعيش على المساعدات مستقبلاً؟ هل يستطيع دروز جبل العرب أن يعيشوا في قطيعة دائمة مع دمشق ومع درعا ومع الأردن ومع كل محيطهم العربي والإسلامي؟ هل يستطيع أبناء جبل العرب أن يعيشوا من دون دورة اقتصادية مع محيطهم ومن دون موارد ومن دون اتصال جغرافي مع أي محيط خصوصا بعد سقوط فكرة طريق الإمداد من دولة الاحتلال الاسرائيلي؟ هل يمتلك جبل العرب موارد كافية لكيان منفصل ومستقل؟ وأين سيتعلم ١٢ ألف طالب جامعي درزي في العام الدراسي المقبل؟ ألم يتصالح دروز فلسطين مع البدو من أبناء بلدهم بعد خلافات كبيرة وتاريخية؟ فلماذا لا يتصالحون مع محيطهم وأبناء وطنهم في سوريا؟ وهل يحق لكم استقبال موفدين من العشائر، ويحق لكم اجراء الاتصالات مع الحكومة السورية وحتى إرسال الوفود من لبنان بترتيب منكم للقاء مسؤولين في الحكومة السورية، ويمنع ذلك على دروز جبل العرب، ويدان وليد جنبلاط إن قام هو بذلك حقناً للدماء؟
وشددت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي على أن "وليد جنبلاط عمل ويعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة، وله في سيرته ما لا ينكره عاقل ولا يتجاوزه منصف".
وقالت: "وليد جنبلاط يعمل بصمت بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، وسوف يواصل ذلك مهما اشتدت التحديات وفق خريطة الطريق التي سبق واقترحها والتي يُجري اتصالاته لأجلها مع كل الأطراف المعنية والتي تقوم على التالي:
- إجراء تحقيق دولي شفاف يفضي إلى أقسى العقوبات بحق المرتكبين.
- إغاثة المحافظة عبر استمرار إدخال المساعدات وحماية طريق دمشق السويداء لضمان ذلك.
- إطلاق جميع المختطفين والمختطفات.
- التعويض على المتضررين.
- العودة إلى الحوار السياسي ومصالحة الدروز مع محيطهم بما يضمن عدم تكرار الأحداث الأليمة ويطمئن هواجس الجميع في دولة واحدة وعادلة".
أخبار لبنان
التقدمي الاشتراكي
وليد جنبلاط
دروز
سوريا
لبنان
الشيخ موفق طريف
التالي
أسرار الصحف 06-09-2025
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-07-23
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
خبر عاجل
2025-07-23
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
0
آخر الأخبار
2025-07-14
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
آخر الأخبار
2025-07-14
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
0
آخر الأخبار
2025-08-26
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط يلتقي الوفد الأميركيّ بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط
آخر الأخبار
2025-08-26
الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط يلتقي الوفد الأميركيّ بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط
0
خبر عاجل
2025-08-09
لقاء درزي موسع يجمع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق طلال ارسلان وفاعليات درزية سياسية وروحية في منزل المرجع الروحي الشيخ أبو صالح محمد العندراي في بلدة بعلشميه
خبر عاجل
2025-08-09
لقاء درزي موسع يجمع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق طلال ارسلان وفاعليات درزية سياسية وروحية في منزل المرجع الروحي الشيخ أبو صالح محمد العندراي في بلدة بعلشميه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:04
توقيف عدد كبير من الكوريين الجنوبيين لدى مداهمة مصنع في جورجيا الأميركية
أخبار دولية
00:04
توقيف عدد كبير من الكوريين الجنوبيين لدى مداهمة مصنع في جورجيا الأميركية
0
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
0
أمن وقضاء
2025-08-31
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
2025-08-31
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
0
أخبار دولية
2025-09-04
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان
أخبار دولية
2025-09-04
حصيلة رسمية جديدة... أكثر من 2200 قتيل جراء الزلزال في أفغانستان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
3
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
خبر عاجل
14:16
معلومات للـLBCI: خطة الجيش تتضمن ايضا "احتواء" السلاح في كامل الاراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة الى اخرى على ان يبدأ ذلك من المرحلة الاولى
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More