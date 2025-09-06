دريان يؤكد دعمه لحصرية السلاح

جدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موقفه الداعم والمؤيد لقرارات الحكومة الاخيرة، حصرية السلاح بيد الدولة.



ودعا دريان في خلال الحفل التكريمي الذي أقامه على شرفه النائب فيصل كرامي في دارته في بقاعصفرين، بحضور ممثل رئيسي الجمهورية والحكومة وزير الداخلية احمد الحجار، الى "التحاور والتشاور بعد اتخاذ قرارات الحكومة في حصرية السلاح".