الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بالصور - عرس جماعي في بكركي

أخبار لبنان
2025-09-06 | 15:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بالصور - عرس جماعي في بكركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بالصور - عرس جماعي في بكركي

بارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زواج ١٥ ثنائيا على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي " كابيلا القيامة"، ضمن العرس الجماعي السنوي الذي تنظمه لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الداخلية في الرابطة المارونية.
 

وعاون البطريرك المطارنة: حنا علوان، الياس سليمان، بولس الصياح، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو والأمين العام للرابطة المحامي بول يوسف كنعان، وأعضاء المجلس التنفيذي. كما حضر ايضا النائب ميشال معوض، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، وأهل وأقارب العرسان.
 


وخلال الاحتفال بسر الزواج المقدس، كانت للبطريرك وصية للعرسان الجدد وبركة أبوية مفعمة بالتشجيع والرجاء. وقال لهم في عظته: "يسعدني أن نبارك أكاليلكم مع أحبائكم والرابطة المارونية العزيزة والسادة المطارنة والآباء وكل من تعب في تحضير هذا العرس المهيب الذي يشبه عرس قانا الجليل وفيه كل المعنى لزواجكم الليلة، لأنه كما في عرس قانا كذلك اليوم، كل شيء تحت النظر أمام الجميع كما كان كل الحاضرين في عرس قانا شهود على أولى آيات الرب يسوع، هذا ما يجري الآن أمام أعين الجميع (أعجوبة الحب) وهم شهود مع أشابينكم على فرحكم وخمرتكم اللذيذة، فالرب حاضر بذاته كما في قانا لتحويل أجاجين حبكم لخمرة مقدسة، والأجاجين هي أنتم اليوم وقد تهيأتم لهذا اليوم الكبير لإستقبال بركة الرب وتثبيت حبكم للأبد متحدين كل العثرات والعقبات، فالعريس هو كل يوم خمرة جديدة في كأس زوجته، وكذلك العروس في كأس زوجها".
 
 
وأضاف الراعي: "نتذكر معكم أن المسيح في يوم عرسه، ليلة خميس الأسرار، حول الخمر إلى دمه الحي علامة للتضحية كفضيلة ملازمة للحب كي ينمو ويكبر ويغدو أبدي بواسطة سر الزواج المقدس، فليبارك الرب هذا الحب لحياة لائقة مقدسة وعائلة جديدة تمجد اسمه القدوس".
 
 

وفي ختام العرس، التقطت الصور التذكارية مع صاحب الغبطة، وجرى التوقيع على السجل المقدس في الصرح البطريركي في بكركي.
 
 
 

أخبار لبنان

جماعي

بكركي

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-30

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-03

القوات الكردية تعلن إحباط محاولة هروب جماعية من مخيم الهول بشمال شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-01

رابطة من العلماء: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-08

وزارة الخارجية الإيرانية تتهم إسرائيل بالتخطيط "لإبادة جماعية" بالسيطرة على غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح

LBCI
اقتصاد
2025-07-24

عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

المفتي قبلان: الأولوية الآن للإنقاذ الوطنيّ وليس للعراضات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
حال الطقس
02:48

استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
03:33

قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 06-09-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More