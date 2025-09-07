أورتاغوس في بيروت...

وصلت الموفدة الاميركية مورغان اورتيغس صباح اليوم الى بيروت، في جولة أمنية بحتة، حيث إنتقلت برفقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي براد كوبر الى مقر قيادة اليونيفل في الناقورة، ومنه الى رأس الناقورة، حيث إجتمعا بلجنة مراقبة آلية تطبيق اتفاق وقف النار.



الاجتماع دام لحوالى الساعة والنصف، انطلق بعدها كوبر واورتايغوس في جولة على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني، فوق القطاعين الغربي والاوسط في الجنوب، للإطلاع على واقع المنطقة الحدودية.