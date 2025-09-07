الأخبار
تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي
أخبار لبنان
2025-09-07
بتاريخي 8 و9-9-2025 الساعة 11.00 سيُعقد في مجلس النوّاب المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي.
في هذه المناسبة، سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات، اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخين المذكورين ولحين الانتهاء من انعقاد الجلسة.
وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
