الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي

أخبار لبنان
2025-09-07 | 09:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي

بتاريخي 8 و9-9-2025 الساعة 11.00 سيُعقد في مجلس النوّاب المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي.

في هذه المناسبة، سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات، اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخين المذكورين ولحين الانتهاء من انعقاد الجلسة.

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
     
 

أخبار لبنان

النواب

الاثنين

والثلاثاء

بمناسبة

انعقاد

المؤتمر

الأوّل

للاتّحاد

البرلماني

الآسيوي

والإفريقي

LBCI التالي
لبنان يترقب الموقف الدولي من خطة حصر السلاح (الشرق الأوسط)
بالصور - عرس جماعي في بكركي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-06-29

تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة في مجلس النوّاب يوم الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

تدابير سير الأربعاء تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-14

تدابير سير في شارع المصارف غدًا تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النّواب

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-30

تدابير سير غدا تزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:56

الجيش: توقيف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
06:57

أورتاغوس في بيروت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-24

نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-05

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-20

مركز عمليات طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...

LBCI
أخبار دولية
05:46

إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
حال الطقس
02:26

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More