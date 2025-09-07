ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية

وفقًا لمصدر موثوق، تبيّن أنّه صدر قرار ظنّي في ملف الكازينو بحق كلّ من رولان خوري وجاد غاريوس وشركة كازينو لبنان وشركة OSS، حيث تبين أن قاضي التحقيق التزم بالنصوص القانونية ومنع المحاكمة بالنسبة لاية جناية، ولاسيّما اختلاس الأموال العموميّة. فاكتفى بالوصف الجنحي والادعاء بجرم تبييض الأموال والتهرّب الضريبي، رغم انه من المترقب في الأسبوع المقبل تحويل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، تستغرب المصادر الحقوقية المتابعة للملف عدم اخلاء قاضي التحقيق سبيل خوري وغاريوس كونهما قد قضيا مهلة التوقيف القصوى في الجنح وفقا لقانون العقوبات.