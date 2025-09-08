الأخبار
ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية (اللواء)

أخبار لبنان
2025-09-07 | 23:58
ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية (اللواء)
ترحيب بخطة الجيش وليونة إسرائيلية (اللواء)

رأت مصادر سياسية مطلعة ان "تمكن مجلس الوزراء من تجاوز قطوع جلسة خطة الجيش من خلال بيان لا يحتمل التأويل حول حصرية السلاح ومقاربة موضوع الورقة الأميركية واتفاق وقف اطلاق النار لا يزال يتفاعل لاسيما ان الحكومة تجنبت خضة كادت ان تؤثر على مصيرها واعتبرت ان خطة الجيش ستنفذ وفق ما هو مرسوم لها وأن الحكومة ستتابع هذا الشق".

ولفتت المصادر عير صحيفة "اللواء" الى ان "مسألة إستراتيجية امن وطني التي أكدت الحكومة انها ستعدها في سياق تحقيق بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة تأتي في سياق كامل وتنفيذا لتعهدات القسم".

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن "عودة الميكانيزم الى عقد الاجتماعات، باشراف قيادة المنطقة الوسطى، تعني اعطاء قرار وقف النار المعلن بين لبنان واسرائيل فرصة، من جانب إلتزام الجانب الاسرائيلي به، وعلى سبيل تخفيف عمليات التحليق والاعتداءات بالمسيرات، وفتح الطريق امام الانسحاب من النقاط الخمس، ولو على طريقة الخطوة".

أخبار لبنان

الجيش

وليونة

إسرائيلية

(اللواء)

