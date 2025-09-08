فياض: الإنسحاب الإسرائيلي أولوية والجيش لن يستدرج لمواجهة المقاومة

نظم "حزب الله" في حسينية بلدة عدشيت، احتفالا تكريميا للشهيد رضا علي زريق حضره فعاليات وشخصيات، عوائل الشهداء والأهالي.



وألقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض كلمة، وقال:"ما خرج به اجتماع الحكومة بالمحصلة لم يكن كافيا، لأن ما تفرضه المصلحة الوطنية هو التراجع عن قراري 5 و7 آب نهائيا"، مشددا على "الحاجة إلى خطوات إضافية تجعل من هذين القرارين بلا أي أثر فعلي".



ولفت فياض إلى "أن الموقف الحكيم المنسجم مع المصلحة الوطنية العليا يفرض العمل على إخراج الإسرائيلي من المعادلة اللبنانية أمنيا وسياسيا، من خلال تفاهم وطني جامع عنوانه أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية".



وأكد "أن الفرص متاحة لتحقيق هذا المسار وغاياته كبيرة وواعدة، شرط وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الضغوطات الخارجية"، كاشفا عن "استطلاعات رأي محايدة أظهرت أن غالبية اللبنانيين يرفضون قراري الحكومة في 5 و7 آب ويؤيدون البدء بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، فيما ملف السلاح يقارب في إطار الاستراتيجية الدفاعية".



وختم فياض، مشددا على "أن الجيش لن يمنح العدو ولا المراهنين في الداخل والخارج فرصة التصادم مع المقاومة، لأنه الأحرص على الوحدة الداخلية وصون السلم الأهلي والأكثر إدراكا لخطورة الممارسات الإسرائيلية وإعاقتها لانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة واستعادة السيادة الوطنية كاملة".