المفتي دريان استقبل وزير الاقتصاد: بحث في الأوضاع الاقتصادية والمستجدات اللبنانية والعربية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاقتصاد عامر البساط الذي اطلع على الأوضاع الاقتصادية. وتم التداول في الشؤون السياسية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.



