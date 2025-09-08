الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
أخبار لبنان
2025-09-08 | 08:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كرامي أطلقت العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في الكفايات التأسيسية
أطلقت وزيرة التربية ريما كرامي العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في المفاهيم والأهداف والكفايات التأسيسية في مواد الرياضيات واللغات العربية والأجنبية، هذا البرنامج الذي جاء بناء على نتائج التقييم التشخيصي الوطني الذي أظهر تدنيا في مستوى الكفايات لدى تلامذة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي في المدارس الرسمية كافة.
وتم الإطلاق عبر برنامج تيمز وشارك فيه نحو 3000 ثلاثة آلاف معلم للمواد المذكورة من كل مدارس لبنان الرسمية . وقد أعد المركز التربوي للبحوث والإنماء الموارد التربوية والمادة التدريبية لدورة التدريب ويتولى المدربون من مكتب الإعداد والتدريب في المركز عملية التدريب، لاسيما وان الدورة التي انطلقت اليوم تستمر على مدى خمس جلسات، على أن يخصص لها ثمانية أسابيع من العام الدراسي الجديد، لتعويض الفاقد التعليمي لدى هؤلاء التلاميذ، فيما يتولى جهاز الإرشاد والتوجيه المتابعة ضمن المدارس .
وتحدثت الوزيرة كرامي إلى الأساتذة عبر تطبيق تيمز فقالت: "نستعد اليوم لسنة دراسية جديدة وأنتم أساسها وروحها. فصمودكم وتعبكم في السنين الصعبة التي مرت على لبنان، كان العمود الفقري الذي حافظ على التعليم في لبنان. فأنتم لا تقومون بالتعليم فقط ، بل تبنون مستقبل البلد لكل أبنائه".
ولفتت الى أن الأزمة تركت آثارا كبيرة، ولم يعد باستطاعة الوزارة أن تتجاهلها لاسيما وان الوزارة تعتبر نفسها مسؤولة تجاه الطلاب لتعويض الفاقد التعليمي، وأنها مسؤولة أيضا تجاه الاساتذة لتدعمهم بهذه المهمة.
وأضافت: "في النهاية إن الاتكال الأكبر هو عليكم وعلى خبراتكم. لكننا نقف إلى جانبكم، وقد حضرنا مع المركز التربوي موارد عملية لتكون بين إيديكم".
وأشارت الى أن التشخيص الوطني الأخير أظهر بوضوح مكامن الضعف عند كل ولد، في كل صف ومدرسة، وذلك على صعيد البلد كله، مشيرة الى أن الوزارة ترصد موارد إضافية لتتعمّق بالمعالجة على نطاق أوسع.
وقالت: "إن هدفنا اليوم أن نزوّدكم بموارد تساعدكم على أن تحدّدوا مستوى كل تلميذ وتخططوا دروسكم على هذا الأساس، فالوزارة إلى جانبكم في التدريب، وفي الدعم العملي، وتأمين الموارد".
وأضافت: "إنني أدعوكم لكي تتحمّلوا مسؤوليتكم ليس فقط تجاه التلامذة، بل تجاه الأهالي أيضا والمطلوب منكم أن تزرعوا فيهم الطمأنينة، وتأكدوا لهم أن المدرسة الرسمية خيار وطني قوي وموثوق به لأولادهم. فالتزامكم تجاه الأهالي هو أساس استرجاع الثقة بالتعليم الرسمي وبالدولة".
وأكدت أن الحملة التربوية لمعالجة الفاقد التعليمي مربوطة برؤية لبنان 2030: مدارس وطنية أقوى، معلّمون مدعومون، وتعليم رسمي يستعيد مكانته وثقة المجتمع، لافتة الى أن تسجيل بمدرسة رسمية هو فعل ثقة بلبنان الغد.
أخبار لبنان
أطلقت
العمل
ببرنامج
التدخل
التربوي
لمعالجة
الثغر
الكفايات
التأسيسية
التالي
شقير شكر الإمارات على تعيين سفير جديد لها في لبنان: خطوة مباركة تبشر بإنطلاقة جديدة
قوى الامن: منع المرور داخل نفق الكوكودي – خلدة ليل غدٍ بسبب أعمال صيانة الإنارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-09
الوزيرة كرامي في احتفال تربوي: التعاون بين القطاعَين العسكري والمدني يسهم في بناء المجتمع وتطوير التعليم فيه
أخبار لبنان
2025-08-09
الوزيرة كرامي في احتفال تربوي: التعاون بين القطاعَين العسكري والمدني يسهم في بناء المجتمع وتطوير التعليم فيه
0
اقتصاد
2025-08-29
جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي
اقتصاد
2025-08-29
جابر يستكمل اجتماعات العمل لمعالجة الأثر المترتّب على الرواتب وإلتقى المدير التنفيذي للبنك الدولي
0
اقتصاد
2025-08-28
جابر استقبل كاريه وترأس إجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب: لمعايير علمية وعملية قابلة للتطبيق
اقتصاد
2025-08-28
جابر استقبل كاريه وترأس إجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب: لمعايير علمية وعملية قابلة للتطبيق
0
أخبار دولية
2025-07-05
إردوغان طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة
أخبار دولية
2025-07-05
إردوغان طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
0
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
خبر عاجل
10:38
5 شهداء و5 جرحى في حصيلة أولية للغارات على البقاع وجرود الهرمل
0
اقتصاد
10:32
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
اقتصاد
10:32
المالية أطلقت خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الرقمية بالتعاون مع صندوق النقد
0
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
أخبار لبنان
10:26
بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
أخبار لبنان
07:39
الرئيس عون تناول والرئيس بري التطورات بعد جلسة الحكومة
0
اقتصاد
2025-09-04
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم
اقتصاد
2025-09-04
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين... وزير الاقتصاد يتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
آخر الأخبار
2025-06-19
امال شحادة: أحد أعلى ابراج تل ابيب اللامعة كما يوصف في إسرائيل يواجه احتمال تدميره واعادة بنائه بسببه اصابته بصاروخ ايراني
آخر الأخبار
2025-06-19
امال شحادة: أحد أعلى ابراج تل ابيب اللامعة كما يوصف في إسرائيل يواجه احتمال تدميره واعادة بنائه بسببه اصابته بصاروخ ايراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
أخبار دولية
08:21
في ملف إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس... هذا جديد المفاوضات
0
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
أخبار دولية
06:55
بقائي: لقاء وزير الخارجية الإيرانية وممثل السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي كان مفيدًا
0
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
06:48
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
أخبار دولية
06:46
مقترح أميركي جديد لوقف إطلاق النار في غزة...
0
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:39
عدد من القتلى والإصابات في هجوم مسلح في القدس الشرقية... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
تقارير نشرة الاخبار
06:38
بو صعب: لبنان اليوم متكاتف يقف خلف سلطاته الرسمية واللبنانيون موحدين لأجله
0
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
05:38
جشي من ياطر: لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية قبل انسحاب العدو ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار
0
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
ترامب: قادة أوروبيون سيزورون أميركا هذا الأسبوع لمناقشة حرب روسيا وأوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:01
إحتمال تساقط أمطار... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
08:57
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
3
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
أخبار لبنان
05:54
بري مغادراً قصر بعبدا: ببركات ستنا مريم كل شي منيح...
4
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
أخبار لبنان
06:21
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يستهدف معسكرات لـ"الرضوان" في البقاع
5
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
6
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
04:45
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
7
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
8
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
أمن وقضاء
03:51
قوى الأمن: توقيف سارق خزنة في الزلقا وضبط المسروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More