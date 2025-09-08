الأخبار
الرئيس عون: نتطلع إلى قيام سوق اقتصادية عربية مشتركة

أخبار لبنان
2025-09-08 | 08:47
مشاهدات عالية
LBCI
الرئيس عون: نتطلع إلى قيام سوق اقتصادية عربية مشتركة

أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان يدعو إلى موقف عربي موحد من كل القضايا العربية.

وأكد الرئيس عون أمام وفد من البرلمان العربي استقبله في قصر بعبدا التمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت.

وقال: "نتطلع إلى قيام سوق اقتصادية عربية مشتركة لأن المصالح العربية يجب أن تكون واحدة.

من جهته، أعلن رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن البرلمان العربي يدعم مسيرة الإصلاح وجهود الرئيس عون في هذه المرحلة، وأنه يؤكد حرصه على أمن واستقرار لبنان، مع التزامه بمواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب اللبناني.

وقال: "الرئيس عون طرح فكرة إنشاء سوق عربي مشترك، وقد كنّا من الداعمين لهذا الطرح ومؤيدين له".

أخبار لبنان

نتطلع

اقتصادية

عربية

مشتركة

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
شقير شكر الإمارات على تعيين سفير جديد لها في لبنان: خطوة مباركة تبشر بإنطلاقة جديدة
LBCI السابق

