وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

بعدما أمضى #التيار_الوطني_الحر ١٥ عاماً على رأس وزارة الطاقة والمياه زارعاً فيها الوعود بكهرباء ٢٤/٢٤ وبتنظيم قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي لم يحصد اللبنانيون سوى "ما خلونا" ومليارات من الديون وفشل على كل الصعد.
وها هو رئيسه يتوسل البارحة إفتعال سجالات ورمي الحرام علينا بحثاً… pic.twitter.com/iVL1KxBRcW
— Joe Saddi (@Joe_Saddi) September 8, 2025
