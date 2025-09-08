وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

بعدما أمضى #التيار_الوطني_الحر ١٥ عاماً على رأس وزارة الطاقة والمياه زارعاً فيها الوعود بكهرباء ٢٤/٢٤ وبتنظيم قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي لم يحصد اللبنانيون سوى "ما خلونا" ومليارات من الديون وفشل على كل الصعد.

كتب وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر حسابه على منصة "أكس": "بعدما أمضى التيار الوطني الحر 15 عاما على رأس وزارة الطاقة والمياه زارعا فيها الوعود بكهرباء ٢٤/٢٤ وبتنظيم قطاع المياه ومعالجة الصرف الصحي، لم يحصد اللبنانيون سوى "ما خلونا" ومليارات من الديون وفشل على كل الصعد. وها هو رئيسه يتوسل البارحة افتعال سجالات ورمي الحرام علينا بحثا عن بطولات وهمية عشية الانتخابات النيابية، علها تنسي اللبنانيين أداءهم. لن نستدرج الى ذلك، فالشمس طالعة والناس قاشعة".