LBCI
LBCI

حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان

أخبار لبنان
2025-09-09 | 02:04
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان

عبّر رئيس مجلس ادارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب عن خالص التقدير والامتنان إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، على ما يتحلّى به من حكمةٍ ورؤيةٍ ثاقبة، وما يقدّمه من دعمٍ متواصلٍ لترسيخ التضامن العربي وتعزيز العلاقات الأخوية مع لبنان، وعلى متابعته الشخصية والدؤوبة لكل ما يتعلّق بالشأن اللبناني وحرصه الدائم على الوقوف إلى جانب شعبه في مختلف الظروف.

ورحّب حبيب بتعيين سعادة السفير فهد سالم سعيد دين الكعبي سفيراً جديداً لدولة الإمارات لدى لبنان، وهو تعيين كريم يجسّد عمق العلاقات التي تجمع بلدينا ويعكس الحرص المشترك على تنمية أواصر التعاون لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وتمنّى للسفير التوفيق والنجاح في مهامه، سائلا الله أن يوفّقه في خدمة العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة.

     

 

 

