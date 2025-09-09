الأخبار
المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري

أخبار لبنان
2025-09-09 | 02:39
المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري

أعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار أنه "بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا".

وقال المكتب الاعلامي في بيان: "عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تم البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى".

أخبار لبنان

عادل نصار

لبنان

سوريا

التنسيق

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-17

وزارة الخارجية السورية: ألمانيا وسوريا تشكلان مجلس تنسيق اقتصادي مشتركا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

المكتب الإعلامي للصدي: الوزير حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات القضائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

المكتب الاعلامي في السراي عن منع صحافية من طرح سؤال على براك: حرصاء على الاعلاميين

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-20

وزير الخارجية الإسرائيلي: أصدرت تعليمات بعدم تمديد تأشيرة إقامة مسؤول المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
07:39

وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر

LBCI
أخبار لبنان
07:24

رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها

LBCI
أخبار لبنان
07:13

وزير الصحة: نتعاون مع البنك الدوليّ لتأمين الخدمات الصحية للناس

LBCI
أمن وقضاء
06:48

أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال

LBCI
آخر الأخبار
16:54

الإخبارية السورية: الجيش الإسرائيلي يشن غارة في محيط مدينة اللاذقية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

الخارجية السورية للـLBCI: وضعنا إطاراً واحداً لإيصال المساعدات الإنسانية من الجولان المحتل إلى السويداء عبر دمشق من دون أن يكون هناك معبراً أو ممراً لأن هدف إنشاء معبر يربط إسرائيل بالسويداء هو سياسي وليس إنساني

LBCI
فنّ
04:00

سيلينا غوميز تخطف الأنظار بإطلالتين مختلفتين في نيويورك (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:41

غارات إسرائيلية قرب حمص واللاذقية وتدمر في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

