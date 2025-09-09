كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها

أعلن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنه أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، المطروح في جلسة اليوم، مشيرا الى أن الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب.



وأمل أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، التزاما بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، تمهيدا لإدخال التكنولوجيا في مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني.



وقال شحادة بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: "عرضنا على رئيس الجمهورية مسار عمل الوزارة والتقدم المحقق، وركزنا على مشاريع القوانين التي نعمل عليها بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل. كما وضعنا برامج تعاون مع عدد من الوزارات لتعزيز هذا المسار".



وأضاف: "شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها".