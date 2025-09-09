الأخبار
سلام: حكومتي ملتزمة حماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

أخبار لبنان
2025-09-09 | 04:43
مشاهدات عالية
سلام: حكومتي ملتزمة حماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
سلام: حكومتي ملتزمة حماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن مسؤولية التعليم تقع أولًا على الدولة اللبنانية، مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة حمايته.

وقال سلام في الاجتماع الإداري الاستراتيجي للصندوق الائتماني للتربية والتعليم (TREF) الذي عقد في السرايا الحكومية صباح اليوم بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاقه: "نعتبر تعزيز وتمويل التعليم الرسمي — من المدارس الابتدائية وصولًا إلى الجامعة اللبنانية — أولوية وطنية. فلا تعليم من دون معلم مكرَّم ومسنود، ولا رسالة من دون مدارس قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات".

وأضاف: "لهذا بدأنا، رغم الصعوبات المالية، بتعبئة الموارد المحلية، ونمضي قدمًا في الإصلاحات المؤسساتية، لبناء وزارة تربية حديثة، شفافة، وقادرة على خدمة المعلمين والطلاب في كل المناطق". 
 
وشدد سلام على أنه لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان من حقه في التعلم، مهما كانت ظروفه أو خلفيته، لافتا الى أن ذلك ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل شرط أساسي لبقاء لبنان دولة عادلة وذات سيادة.
 
ورأى أن الإصلاح لا يقتصر على الإدارة فحسب، بل يجب أن يشمل المناهج وأساليب التعليم، قائلا: "لا يمكن أن نُعِد أبناءنا لتحديات المستقبل بمناهج الأمس ونحن بحاجة إلى تحديث مناهجنا، ودمج التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفكير النقدي والإبداع والمهارات الحياتية".

وتوجّه سلام بالشكر إلى وزارة التربية والوزيرة كرامي على متابعتهم الجدية وجهودهم الثابتة في هذا الملف الوطني، التي ساعدت على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ. 
 
كرامي
 
من جهتها، قالت وزيرة التربية ريما كرامي: "أشكركم جميعًا على وقوفكم إلى جانب أطفال لبنان، وعلى التزامكم الثابت تجاه كل طفلٍ وكل متعلّمٍ في مدارس لبنان الرسمية وفي مجتمعاته كافة. لقد ثبّتْنا معًا، خلال واحدة من أصعب الأزمات التي مرّ بها وطننا، الأساسيات التي سمحت للنظام التربوي بالاستمرار".

وأكدت كرامي أن صندوق دعم التعليم (TREF) ليس مجرّد مشروع للبنان، بل هو آلية تشغيلية متكاملة:
-يؤمّن دفع المستحقات للمدارس وللمستعلن بهم في مواعيدها،
-يربط التمويل بالحضور والتعلّم،
-ويعزّز الحوكمة والشفافية لضمان استخدام الموارد بكفاءة، بحيث يتحوّل وقت الصف إلى نتائج ملموسة في التعلّم، حتى في ظلّ الظروف المنهِكة.

وشددت على أن لبنان لا يستطيع تحمّل سنة أخرى من فقدان التعلّم، ولا من مدارس تُفتح وتُغلق بصورة غير متوقَّعة، ولا من إصلاحات تبقى حبرًا على ورق.

دو وال

أما سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، فقالت متحدثةً باسم الشركاء المساهمين الرئيسيين في صندوق TREF: "نؤكد اليوم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم نظام التعليم الرسمي في لبنان وبدعم رؤية وزارة التربية والتعليم العالي لقطاع التعليم 2025-2030".

اليونيسف
 
بدوره، أكد ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي أن التعليم هو أهم استثمار يمكن لأي أمّة أن تقوم به في بناء مستقبلها، شاكرا الرئيس سلام على دعمه الصلب للتعليم، ووزارة التربية على قيادتها في دفع الإصلاحات التي تضع الأطفال في قلب تعافي لبنان. 

واتفق المجلس الاستراتيجي الأعلى لإدارة TREF على الرؤية العامة للشراكة في خلال العام الدراسي 2025/2026. وشمل ذلك تركيزاً كبيراً على التعاون مع الأطفال والمعلمين والمدارس لتحسين الوصول إلى تعليم نوعي وشامل، بما في ذلك من خلال التركيز على التميّز في التعليم والتعلّم، رفاهية المتعلّم، الشراكة مع الأهل والمجتمعات، والتوزيع العادل للموارد، وذلك في موازاة بناء قدرات النظام التعليمي للاستمرار في توفير تعليم ملائم لجميع أطفال لبنان.
 

