رئيس الجمهورية شدد أمام وفد نقابة خبراء السير على أهمية تعزيز السلامة المرورية

زار وفد نقابة خبراء السير برئاسة بشير عبد الجليل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث عرض أوضاع الخبراء ومطالبهم، وفي طليعتها إقرار قانون ينظم المهنة بما يكفل حقوق الخبير وحدود مسؤولياته، وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إحياء قانون طابع الخبير.



وقد شدّد رئيس الجمهورية على "أهمية تعزيز السلامة المرورية".