الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي أكد تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح... اليماحي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية
أخبار لبنان
2025-09-09 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجي أكد تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح... اليماحي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح التي بدأتها لوقف الفساد والهدر وسوء الادارة، وعلى إقامة شراكة حقيقية مع الدول العربية لإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي وبناء الاقتصاد اللبناني وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب".
كلام رجي جاء خلال استقباله رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي (الامارات العربية المتحدة) مع وفدٍ ضمّ عضو البرلمان الأردني النائب عطاالله الحنيطي، والنائب ممدوح الصالح (البحرين)، والأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي (مصر)، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية عماد الصحاف (السعودية)، ومدير ادارة الشؤون البرلمانية ياسر كاسب، وذلك لمناسبة وجود الوفد في بيروت للمشاركة في أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس البرلماني الآسيوي والإفريقي.
وأعرب الوزير رجي عن تقديره الكبير "لوقوف البرلمان العربي الدائم الى جانب لبنان ودعم قضاياه في المحافل العربية والدولية، ومساندة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح غير الشرعي بيدها وبناء دولة القانون".
وطلب من البرلمان العربي "المساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي التي تحتلها والإفراج عن الأسرى والتزام اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من استكمال بسط سيادتها وإعادة الإعمار".
من جهته، أكد اليماحي "دعم البرلمان العربي الكامل لسيادة لبنان ووحدته واستقراره ونهوضه الاقتصادي، ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وأي محاولة للاستقواء بالخارج، كما ودعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها وتعزيز مؤسساتها كضمانة أساسية للاستقرار".
واستنكر استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان، معتبرا أن أي اعتداء عليه هو اعتداء على الأمن القومي العربي. وأكد "وقوف البرلمان العربي الى جانب لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وسعيه مع البرلمانات الدولية للضغط على اسرائيل لوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها".
وفي ختام اللقاء قدّم المياحي إلى وزير الخارجية درع البرلمان العربي، معتبراً أن "ما سمعه من الوزير رجّي يبعث على التفاؤل والثقة بأن لبنان قادر على إعادة النهوض والإزدهار وتحقيق الأمن والاستقرار".
أخبار لبنان
يوسف رجي
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
لبنان
الاصلاح
التالي
رئيس الجمهورية شدد أمام وفد نقابة خبراء السير على أهمية تعزيز السلامة المرورية
دريان إستقبل وفد البرلمان العربي... اليماحي: نعمل في المحافل الدولية للضغط على إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-07-18
وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا
خبر عاجل
2025-07-18
وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا
0
أخبار لبنان
2025-09-04
رجي في الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية: قرار حصر السلاح سياديّ ونرفض أي تدخل خارجيّ في شأنه
أخبار لبنان
2025-09-04
رجي في الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية: قرار حصر السلاح سياديّ ونرفض أي تدخل خارجيّ في شأنه
0
خبر عاجل
2025-08-13
الرئيس عون للاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة اتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين
خبر عاجل
2025-08-13
الرئيس عون للاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة اتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين
0
أخبار دولية
2025-09-04
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
أخبار دولية
2025-09-04
موسكو ترفض مناقشة "أيّ تدخل أجنبي" في أوكرانيا "أيا كان شكله"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:33
ميقاتي: العدوان الاسرائيليّ على دولة عربية وانتهاك سيادتها أمر مرفوض بالمطلق
أخبار لبنان
10:33
ميقاتي: العدوان الاسرائيليّ على دولة عربية وانتهاك سيادتها أمر مرفوض بالمطلق
0
أخبار لبنان
10:22
عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي
أخبار لبنان
10:22
عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي
0
أخبار لبنان
09:57
بساط عرض للهيئات الإقتصادية المؤتمر الإستثماري في ت2 : طريقة تفكير جديدة للحكومة
أخبار لبنان
09:57
بساط عرض للهيئات الإقتصادية المؤتمر الإستثماري في ت2 : طريقة تفكير جديدة للحكومة
0
أخبار لبنان
09:53
لجنة الادارة والعدل تبدّد الشكوك: بصدد رفع قانون الإعلام الى الهيئة العامة للمجلس لتعزيز حماية الحرية الإعلامية
أخبار لبنان
09:53
لجنة الادارة والعدل تبدّد الشكوك: بصدد رفع قانون الإعلام الى الهيئة العامة للمجلس لتعزيز حماية الحرية الإعلامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-07
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
0
خبر عاجل
2025-08-24
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
خبر عاجل
2025-08-24
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
0
حال الطقس
2025-09-02
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
حال الطقس
2025-09-02
استقرار بدرجات الحرارة... والرطوبة عالية
0
خبر عاجل
09:13
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
خبر عاجل
09:13
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري
تقارير نشرة الاخبار
08:02
بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري
0
آخر الأخبار
07:50
مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري
آخر الأخبار
07:50
مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري
0
أخبار لبنان
05:45
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
أخبار لبنان
05:45
وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق
0
أخبار لبنان
04:43
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
أخبار لبنان
04:43
سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية
0
أخبار لبنان
03:49
كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها
أخبار لبنان
03:49
كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
2
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
3
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
اقتصاد
11:16
وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها
4
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
5
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
6
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
7
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:51
91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ
8
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More