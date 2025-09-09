رجي أكد تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح... اليماحي: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح التي بدأتها لوقف الفساد والهدر وسوء الادارة، وعلى إقامة شراكة حقيقية مع الدول العربية لإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي وبناء الاقتصاد اللبناني وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب".



كلام رجي جاء خلال استقباله رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي (الامارات العربية المتحدة) مع وفدٍ ضمّ عضو البرلمان الأردني النائب عطاالله الحنيطي، والنائب ممدوح الصالح (البحرين)، والأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي (مصر)، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية عماد الصحاف (السعودية)، ومدير ادارة الشؤون البرلمانية ياسر كاسب، وذلك لمناسبة وجود الوفد في بيروت للمشاركة في أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس البرلماني الآسيوي والإفريقي.



وأعرب الوزير رجي عن تقديره الكبير "لوقوف البرلمان العربي الدائم الى جانب لبنان ودعم قضاياه في المحافل العربية والدولية، ومساندة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح غير الشرعي بيدها وبناء دولة القانون".



وطلب من البرلمان العربي "المساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي التي تحتلها والإفراج عن الأسرى والتزام اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من استكمال بسط سيادتها وإعادة الإعمار".



من جهته، أكد اليماحي "دعم البرلمان العربي الكامل لسيادة لبنان ووحدته واستقراره ونهوضه الاقتصادي، ورفضه أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وأي محاولة للاستقواء بالخارج، كما ودعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها وتعزيز مؤسساتها كضمانة أساسية للاستقرار".



واستنكر استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان، معتبرا أن أي اعتداء عليه هو اعتداء على الأمن القومي العربي. وأكد "وقوف البرلمان العربي الى جانب لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية وسعيه مع البرلمانات الدولية للضغط على اسرائيل لوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها".



وفي ختام اللقاء قدّم المياحي إلى وزير الخارجية درع البرلمان العربي، معتبراً أن "ما سمعه من الوزير رجّي يبعث على التفاؤل والثقة بأن لبنان قادر على إعادة النهوض والإزدهار وتحقيق الأمن والاستقرار".