LBCI
LBCI

وزير الصحة: نتعاون مع البنك الدوليّ لتأمين الخدمات الصحية للناس

أخبار لبنان
2025-09-09 | 07:13
2min
وزير الصحة: نتعاون مع البنك الدوليّ لتأمين الخدمات الصحية للناس

تفقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مركز "النقاء" الطبي للرعاية الصحية الأولية في منطقة الأوزاعي ورافقه وفد من البنك الدوليّ.

 

وجال الوزير ناصر الدين والوفد المرافق في أرجاء المركز للإطلاع على الخدمات المقدمة من حيث توفير عيادات من مختلف الإختصاصات: مختبر – أشعة – عيادات أسنان – علاج فيزيائي – علاج نفسي  بأقسامه المتفرعة من طب نفسي وعلاج نفسي وإنشغالي ونطق وتربية متخصصة.

 

وهدفت الزيارة لمتابعة تنفيذ "مشروع تعزيز النظام الصحي وبرنامج رعاية" الممول بقرض من البنك الدولي لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية وتقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، إذ يتضمن المشروع تقديم رزم من الخدمات الصحية بحسب الفئة العمرية والجنس والحالة الصحية.

 

وأكد ناصر الدين أن "مركز النقاء يُعتبر مركزًا نموذجيًا في الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة"، مضيفًا أن" زيارة المركز تعكس تعويل الوزارة على شبكة الرعاية الصحية الأولية والدور الأساسي لمراكزها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث لا بد من الإستثمار في الرعاية الأولية في بلدنا المنهك، لأنها ومن خلال خدمات التوعية والكشف المبكر، تسهم في تخفيض الفاتورة الصحية والإستشفائية العالية".

 

ولفت إلى" أهمية التعاون القائم مع البنك الدولي لتأمين الخدمات الصحية للناس الأكثر هشاشة من خلال رزم خدمات بحسب العمر والحالة الصحية”.

 

وشدد على أن "الوزارة بصدد التحضير لمشروع وتقديمه لمجلس الوزراء بهدف تأمين استمرارية هذه الرزم في الفترة المقبلة". 

 

وأكد" إستمرار العمل للتخفيف من معاناة الناس"، مضيفا أن" جوهر الرسالة الإصلاحية يكمن في خدمة المواطنين".

