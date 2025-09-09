رئيس البرلمان العربيّ لوزير الخارجية: ندعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها

أكد رئيس البرلمان العربيّ محمد أحمد اليماحي (الإمارات العربية المتحدة) دعم البرلمان العربيّ الكامل لسيادة لبنان ووحدته واستقراره ونهوضه الاقتصاديّ، ورفضه أي تدخل خارجيّ في شؤونه الداخلية وأي محاولة للاستقواء بالخارج.

كما أكّد، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مع وفدٍ، دعم جهود الدولة اللبنانية في استعادة قوتها وتعزيز مؤسساتها كضمانة أساسية للاستقرار.

واستنكر استمرار العدوان الاسرائيليّ على لبنان، معتبرًا أنّ "أيّ اعتداء عليه هو اعتداء على الأمن القوميّ العربيّ”.

ولفت إلى وقوف البرلمان العربيّ إلى جانب لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية وسعيه مع البرلمانات الدولية للضغط على اسرائيل لوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وأعرب رجّي، من جهته، عن تقديره الكبير “لوقوف البرلمان العربي الدائم الى جانب لبنان ودعم قضاياه في المحافل العربية والدولية، ومساندة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح غير الشرعيّ في يدها وبناء دولة القانون".

وطلب من البرلمان العربي "المساعدة في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي التي تحتلها والإفراج عن الأسرى والتزام اتفاقية الهدنة الموقـّعة عام 1949، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من استكمال بسط سيادتها وإعادة الإعمار".

وشدد رجّي على "تصميم الحكومة على إكمال مسيرة الاصلاح التي بدأتها لوقف الفساد والهدر وسوء الادارة، وعلى إقامة شراكة حقيقية مع الدول العربية لإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي وبناء الاقتصاد اللبناني وكسب ثقة المستثمرين العرب والأجانب".