وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر

أكّد وزير الخارجية يوسف رجي أنّ الجيش يعتزم إنجاز حصر سلاح “حزب الله” في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أنّها ضمن خطة أعدها الجيش تطبيقًا لقرار الحكومة في هذا الشأن.

وقال رجي لوكالة فرانس برس إنّ قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح في يد الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها "ثلاثة أشهر، ينتهي حصر السلاح نهائيًا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل".