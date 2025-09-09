الأخبار
الراعي: يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات
أخبار لبنان
2025-09-09 | 08:42
الراعي: يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات التي مر ويمر بها، لافتا الى أن الكنيسة المارونية هي الكنيسة الوحيدة المتحدة دائما مع الفاتيكان، ولبنان هو الوطن الروحي للموارنة.
كلام الراعي جاء خلال استقباله وفدا من رعية مار جرجس المارونية في سان انطونيو في ولاية تكساس الأميركية برئاسة خادم الرعية الخوري شارل خشان يرافقه الكاهنان جوزيف حرب وكريستوفر بوند، والذي يزور لبنان بمناسبة اليوبيل المئة على تأسيس الرعية.
وألقى الخوري خشان كلمة، نقل فيها للراعي "تحيات أبناء الرعية وتمنياتهم له بدوام الصحة"، وعرض له برنامج زيارة الوفد الى الأماكن المقدسة، اضافة الى محطات سياحية مميزة.
ثم استقبل الراعي رئيس الجامعة الكاثوليكية في ليون - فرنسا الأب غريغوري ومبي وعميد كلية اللاهوت اللبناني الاصل البروفيسور ميشال يونس اللذين وضعاه في صورة الانشطة والتعاون القائم لتعزيز العلاقات بين الجامعات الكاثوليكية في لبنان وفرنسا، وقدما له مجموعة من الصفحات العلمية المقررة في الجامعة من تأليف البروفيسور يونس.
وظهرا، استقبل البطريرك رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان الذي قال بعد اللقاء: "لبنان محظوظ بوجود غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، محظوظ بوجود هكذا شخصيات نحتاج اليها في هذه الظروف المهمة جدا. فالعالم يمر بتحديات عالية جدا وخطيرة جدا ووجود شخصيات محبة للسلام داعية للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة مهم جدا".
اضاف:"تكلمنا اليوم مع البطريرك عن رؤية المجلس العالمي للمرحلة المقبلة، ومنها، افتتاح مكتب ومقر اقليمي في لبنان وايضا عن فعاليات ومؤتمرات دولية سنعمل بالشراكة مع اصحاب الشأن في لبنان على عقدها بما يخدم السلام والرؤية اللبنانية والشعب اللبناني وقيادته الحكيمة، لذلك نحن في مكان نجد أنفسنا فيه كبيتنا وعند شركائنا وأصدقائنا ونحن ممتنون للشعب اللبناني والقيادة اللبنانية وسيدنا البطريرك على وجودنا اليوم في هذا المكان".
أخبار لبنان
الراعي
لبنان
الفاتيكان
