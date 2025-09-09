الأخبار
LBCI
LBCI

الراعي: يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات

أخبار لبنان
2025-09-09 | 08:42
الراعي: يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات
الراعي: يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن يد الله تتدخل دائما لتبارك لبنان وتنقذه من كل الأزمات التي مر ويمر بها، لافتا الى أن الكنيسة المارونية هي الكنيسة الوحيدة المتحدة دائما مع الفاتيكان، ولبنان هو الوطن الروحي للموارنة.

كلام الراعي جاء خلال استقباله وفدا من رعية مار جرجس المارونية في سان انطونيو في ولاية تكساس الأميركية برئاسة خادم الرعية الخوري شارل خشان يرافقه الكاهنان جوزيف حرب وكريستوفر بوند، والذي يزور لبنان بمناسبة اليوبيل المئة على تأسيس الرعية.

وألقى الخوري خشان كلمة، نقل فيها للراعي "تحيات أبناء الرعية وتمنياتهم له بدوام الصحة"، وعرض له برنامج زيارة الوفد الى الأماكن المقدسة، اضافة الى محطات سياحية مميزة.

ثم استقبل الراعي رئيس الجامعة الكاثوليكية في ليون - فرنسا الأب غريغوري ومبي وعميد كلية اللاهوت اللبناني الاصل البروفيسور ميشال يونس اللذين وضعاه في صورة الانشطة والتعاون القائم لتعزيز العلاقات بين الجامعات الكاثوليكية في لبنان وفرنسا، وقدما له مجموعة من الصفحات العلمية المقررة في الجامعة من تأليف البروفيسور يونس.

وظهرا، استقبل البطريرك رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان الذي قال بعد اللقاء: "لبنان محظوظ بوجود غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، محظوظ بوجود هكذا شخصيات نحتاج اليها في هذه الظروف المهمة جدا. فالعالم يمر بتحديات عالية جدا وخطيرة جدا ووجود شخصيات محبة للسلام داعية للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة مهم جدا".

اضاف:"تكلمنا اليوم مع البطريرك عن رؤية المجلس العالمي للمرحلة المقبلة، ومنها، افتتاح مكتب ومقر اقليمي في لبنان وايضا عن فعاليات ومؤتمرات دولية سنعمل بالشراكة مع اصحاب الشأن في لبنان على عقدها بما يخدم السلام والرؤية اللبنانية والشعب اللبناني وقيادته الحكيمة، لذلك نحن في مكان نجد أنفسنا فيه كبيتنا وعند شركائنا وأصدقائنا ونحن ممتنون للشعب اللبناني والقيادة اللبنانية وسيدنا البطريرك على وجودنا اليوم في هذا المكان".

أخبار لبنان

الراعي

لبنان

الفاتيكان

المالية تعيد نشر أرقام ملخص الوضع المالي لسنة 2024 بعد توقف قسري استمر لثلاث سنوات
عدد الشكاوى من حالات العنف الأسريّ المبلّغ عنها لآب 2025
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
10:33

ميقاتي: العدوان الاسرائيليّ على دولة عربية وانتهاك سيادتها أمر مرفوض بالمطلق

LBCI
أخبار لبنان
10:22

عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي

LBCI
أخبار لبنان
09:57

بساط عرض للهيئات الإقتصادية المؤتمر الإستثماري في ت2 : طريقة تفكير جديدة للحكومة

LBCI
أخبار لبنان
09:53

لجنة الادارة والعدل تبدّد الشكوك: بصدد رفع قانون الإعلام الى الهيئة العامة للمجلس لتعزيز حماية الحرية الإعلامية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

بلدية بيصور تؤكد دعمها الكامل لمواقف وليد جنبلاط الوطنيّة والعربيّة

LBCI
أخبار دولية
09:05

إسبانيا تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها

LBCI
آخر الأخبار
10:13

مكتب نتنياهو: إسرائيل هي التي بادرت بالهجوم ونفذته وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه

LBCI
أخبار دولية
2025-06-09

تحطّم طائرة في ولاية تينيسي الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري

LBCI
آخر الأخبار
07:50

مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري

LBCI
أخبار لبنان
05:45

وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق

LBCI
أخبار لبنان
04:43

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:49

كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

