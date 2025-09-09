رئيس الجمهورية: لبنان متضامن مع قطر ويدين هذا العدوان الاسرائيليّ

دان رئيس الجمهورية جوزاف عون الاعتداء الإسرائيليّ على دولة قطر والذي استهدف بعد ظهر اليوم مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسيّ لحركة "حماس “.

وقال الرئيس عون إنّ هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها.

وشدد عون على أنّ عدوانها يؤكد مرة جديدة الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطريّ كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة.

وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان.

ودعا المجتمع الدوليّ إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطينيّ الشقيق.