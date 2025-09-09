بري دان العدوان الاسرائيلي على قطر: لوقفة عربية جادة قبل فوات الأوان

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وقال في بيان : "إن العدوان الإسرائيلي الذي إستهدف دولة قطر الشقيقة مدان بكل المقاييس وهو إنتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة القطرية فحسب، انما لسيادة وأمن المنطقة العربية بأسرها من محيطها إلى خليجها".



وأضاف: "إننا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم ، نجدد دعوتنا العاجلة لوقفة عربية جادة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات لوعي مخاطر العدوانية الإسرائيلية وإتخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية التي تكبح جماح العدوان الاسرائيلي وإرهابه العابر لحدود فلسطين وإبادة شعبها ولحدود الدول والقارات وإستباحة القوانين والمواثيق الدولية، قبل فوات الأوان حفظا لما تبقى من سيادة وكرامة لهذه الامة" .



وختم :” الرحمة لشهداء العدوان والعزاء والصبر والسلوان لذويهم والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل" .