الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني
أخبار لبنان
2025-09-09 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني
دان حزب الله في بيانه "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي طال الوفد القيادي المفاوض في حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال اجتماع له في الدوحة، ويستنكر استباحة سيادة دولة قطر الشقيقة.
إنّ هذه الجريمة الجبانة إنما تثبت خبث ودناءة الكيان الصهيوني، الذي يكشف للعالم مستوى جديد من إجرامه وضربه بالحائط كل القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والإمعان في انتهاكها واستباحتها بدعم أميركي مفتوح كيفما ومتى شاء دون أي وازع أو رادع.
إن هذا الاستهداف المدان لاجتماع القادة المخصص لمناقشة المقترح الأميركي الأخير، يؤكد بشكل قاطع أن هذا الكيان المجرم لا يريد تفاوضًا ولا حلًا، بل يسير في مشاريعه الدموية القائمة على القتل والدمار والخراب حتى لو كان الثمن حياة كل أسراه. وهو رسالة واضحة وإعلان سافر عما يخطّط لارتكابه من مجازر وسفك دماء وتهجير قسري وهدم ممنهج وإبادة جماعية بحق أهل غزة والضفة الغربية وبحق دول المنطقة.
ندعو الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بكل مؤسساته، إلى التحرك الفوري لإيقاف المذبحة اليومية التي يرتكبها هذا الكيان المجرم ومحاسبته، وألا يكتفوا بكلمات الشجب والاستنكار، وأن يقطعوا أي علاقة لهم مع هذا الكيان الغاصب، وأن يبادروا فورًا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بكل الوسائل لوقف دعمها اللامتناهي للعدو ورفع الغطاء عنه، قبل أن تتحول مشاريعه الاستعمارية التي يعلنها جهارًا أمام مرأى ومسمع العالم كله إلى واقع مفروض يعصف في المنطقة وأهلها.
إن هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبثًا بخيار المقاومة وإصرارًا على الدفاع عن أرضه وصنع النصر مهما بلغت التضحيات."
أخبار لبنان
الله"
العدوان
الإسرائيلي
"حماس"
الدوحة:
جريمة
جبانة
اثبتت
ودناءة
الكيان
الصهيوني
التالي
حبيب رحب بتعيين السفير الجديد للإمارات لدى لبنان
سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-30
"حزب الله": العدوان على اليمن جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيونيّ
أخبار لبنان
2025-08-30
"حزب الله": العدوان على اليمن جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيونيّ
0
أخبار لبنان
2025-06-22
"حزب الله" أدان "العدوان الأميركيّ على المنشآت النووية السلمية"
أخبار لبنان
2025-06-22
"حزب الله" أدان "العدوان الأميركيّ على المنشآت النووية السلمية"
0
أخبار لبنان
2025-06-13
سلام دان "العدوان الاسرائيلي الخطير على إيران": تداعياته تهدد إستقرار السلم العالمي
أخبار لبنان
2025-06-13
سلام دان "العدوان الاسرائيلي الخطير على إيران": تداعياته تهدد إستقرار السلم العالمي
0
آخر الأخبار
2025-06-18
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
آخر الأخبار
2025-06-18
مسؤول إيراني رفيع لـ"الجزيرة": دخول أميركا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:12
بهاء الحريري: احترام السيادة وحماية المبادرات السلمية يبقيان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار
أخبار لبنان
14:12
بهاء الحريري: احترام السيادة وحماية المبادرات السلمية يبقيان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
أخبار لبنان
13:40
التقدم في المفاوضات السورية اللبنانية… تقرير عن آخر ما توصل إليه الوفدان
أخبار لبنان
13:40
التقدم في المفاوضات السورية اللبنانية… تقرير عن آخر ما توصل إليه الوفدان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-09-05
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
صحف اليوم
2025-09-05
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
0
أخبار لبنان
11:47
بري: مواقفنا ثابتة وما تعهدت به الحكومة من استراتيجية أمن وطني تشمل جانبا عسكريا وأمنيا واقتصاديا
أخبار لبنان
11:47
بري: مواقفنا ثابتة وما تعهدت به الحكومة من استراتيجية أمن وطني تشمل جانبا عسكريا وأمنيا واقتصاديا
0
أخبار دولية
10:59
ولي العهد السعودي يدين في اتصال مع أمير قطر الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي"
أخبار دولية
10:59
ولي العهد السعودي يدين في اتصال مع أمير قطر الهجوم الإسرائيلي "الإجرامي"
0
أمن وقضاء
2025-09-08
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
أمن وقضاء
2025-09-08
بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل تستهدف حماس في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل تستهدف حماس في الدوحة
0
أخبار لبنان
13:40
التقدم في المفاوضات السورية اللبنانية… تقرير عن آخر ما توصل إليه الوفدان
أخبار لبنان
13:40
التقدم في المفاوضات السورية اللبنانية… تقرير عن آخر ما توصل إليه الوفدان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
اقتصاد
02:16
أسعار جديدة للمحروقات...
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
أخبار لبنان
15:34
وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"
4
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
5
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
خبر عاجل
01:26
استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية
6
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
7
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
8
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More