LBCI
LBCI

"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني

أخبار لبنان
2025-09-09 | 12:47
&quot;حزب الله&quot; دان العدوان الإسرائيلي على &quot;حماس&quot; في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني
"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني

دان حزب الله في بيانه "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي طال الوفد القيادي المفاوض في حركة المقاومة الإسلامية حماس ‏خلال اجتماع له في الدوحة، ويستنكر استباحة سيادة دولة قطر الشقيقة. ‏

‎إنّ هذه الجريمة الجبانة إنما تثبت خبث ودناءة الكيان الصهيوني، الذي يكشف للعالم مستوى جديد من إجرامه وضربه بالحائط ‏كل القوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامه لسيادة الدول، والإمعان في انتهاكها واستباحتها بدعم أميركي مفتوح كيفما ومتى ‏شاء دون أي وازع أو رادع.‏

‎إن هذا الاستهداف المدان لاجتماع القادة المخصص لمناقشة المقترح الأميركي الأخير، يؤكد بشكل قاطع أن هذا الكيان المجرم ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا، بل يسير في مشاريعه الدموية القائمة على القتل والدمار والخراب حتى لو كان الثمن حياة كل أسراه. ‏وهو رسالة واضحة وإعلان سافر عما يخطّط لارتكابه من مجازر وسفك دماء وتهجير قسري وهدم ممنهج وإبادة جماعية بحق ‏أهل غزة والضفة الغربية وبحق دول المنطقة.‏

ندعو الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بكل مؤسساته، إلى التحرك الفوري لإيقاف المذبحة اليومية التي يرتكبها هذا ‏الكيان المجرم ومحاسبته، وألا يكتفوا بكلمات الشجب والاستنكار، وأن يقطعوا أي علاقة لهم مع هذا الكيان الغاصب، وأن ‏يبادروا فورًا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بكل الوسائل لوقف دعمها اللامتناهي للعدو ورفع الغطاء عنه، قبل أن ‏تتحول مشاريعه الاستعمارية التي يعلنها جهارًا أمام مرأى ومسمع العالم كله إلى واقع مفروض يعصف في المنطقة وأهلها.‏

إن هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبثًا بخيار المقاومة وإصرارًا على الدفاع عن أرضه وصنع النصر ‏مهما بلغت التضحيات.‏"

أخبار لبنان

