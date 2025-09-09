الأخبار
سلام يتّصل برئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر: استهداف قطر خرق خطير للقوانين الدولية ومحاولة لإضعاف جهود التهدئة
أخبار لبنان
2025-09-09 | 15:54
سلام يتّصل برئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر: استهداف قطر خرق خطير للقوانين الدولية ومحاولة لإضعاف جهود التهدئة
أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أعرب خلاله عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة على أثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة.
وشدّد الرئيس سلام على أن استهداف الأراضي القطرية يشكّل خرقاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة لإضعاف الدور الذي تقوم به القيادة القطرية في جهود التهدئة والسعي إلى وقف الحرب على غزة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ لبنان، الذي يواجه بدوره اعتداءات إسرائيلية متواصلة، يقف إلى جانب قطر وشعبها، داعياً إلى موقف عربي ودولي موحد يضع حدّاً لهذه الاعتداءات الاسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
