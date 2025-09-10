أسرار الصحف 10-9-2025

النهار



- يردد بعض المسؤولين في مجالسهم، أن الانتخابات النيابية ستحصل بناء لرغبة رئاسية، وكذلك المجتمع الدولي لا يقبل التأجيل، باعتبار أن الاستحقاق يأتي ضمن العملية الإصلاحية.



- سأل وزير سابق في مجلسه عما إذا كانت دعوة المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية، علي حامنئي، الإيرانيين إلى التحوط بالمواد الغذائية والسلع تنطبق أيضاً على مؤيديه في لبنان إذ أن الحرب الإسرائيلية لا توفر البلدين.



- يرى أكثر من خبير سياسي وأمني أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل تعامل بمهنية تامة مع خطة حصر السلاح ولم يخضع لأي ضغوط من الفريقين المتخاصمين في البلد وأعطى الخطة الطابع العملاني والعلمي الذي لا يقبل نقاشاً ولا تشكيكاً.



- يقول وزير سابق إن الهدوء لبنانياً يمكن أن يسود إلى حين موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر في نهاية تشرين الثاني المقبل مراعاة من القوى الفاعلة على عدم إفشال الزيارة ولإبداء حسن النية تجاه رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.



- تسري معلومات عن أن فريقاً من ضباط متقاعدين يعمل على إنجاز خطة للأمن القومي يمكن اعتمادها استراتيجية دفاعية وعلم أنه سيجري عرضها على الأحزاب والتيارات السياسية لإبداء الملاحظات قبل إعداد ورقة نهائية يمكن الذهاب بها إلى جلسة حوار وحيدة.



الجمهورية



- سيكون لمسؤول كبير كلام شامل، واضح وصريح في كل ما جرى: من قرارات الحكومة بحصرية السلاح إلى خطة الجيش والمؤتمر الدولي، في الأيام القليلة المقبلة.



- أجرت جهة دولية تغييراً هادئاً لفريق عملها، أعاد القديم إلى قدمه من دون إعلان، بانتظار وصول سفير هذه الدولة الجديد إلى بيروت.



- تتّجه جهة رسمية إلى نصف خصخصة لقطاع حساس، فتكون مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يجعل هذه المؤسسة ذات ربحية وبما يضمن وارداتها.





اللواء



- رفض مسؤولون في دولة عربية معنية الردّ على اتصالات معادية، بهدف تبرير الغارات العدوانية ضد آمنين فيها.



- فوجئ رئيس كتلة نيابية بقوة الردّ عليه من وزير خدماتي، محسوب على طرف سياسي خصم له.



- وضع قضاة بارزون في التصرُّف من دون "أخذ وردّ" ولاعتبارات بعضها بقي عصي على "الهضم والفهم".

البناء



- قال مصدر دبلوماسي إن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية واستهداف وفد مفاوض موجود بمعرفة واشنطن يعلن بداية مرحلة جديدة إقليمياً، حيث الاستهداف الإسرائيلي يكسر كل الحدود وسيادة الدول ويقول إن إسرائيل سوبر دولة لا ينطبق عليها ما ينطبق على سائر دول المنطقة التي لا تحميها القواعد السيادية ولا يحميها القانون الدولي ولا تفيدها لتجنّب العبث الإسرائيلي بأمنها أن تكون لها علاقات مع إسرائيل أو أن تكون صديقة لأميركا وأن تستضيف قواعد أميركية على أرضها. وهذا كله يعني أن الخطاب العربي الرسمي قد سقط سقوطاً مدوياً وصار بين خيارين لا ثالث لهما، خيار القبول العلني بالعبوديّة لإسرائيل التي تحظى بكل الدعم الأميركي وخيار أن تصنع معادلات قوة رادعة ليست بالضرورة عسكريّة لأن بيد الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي أن تستخدم الكثير من أوراق القوة وأولها تعليق كل أنواع العلاقات الخليجيّة والعربية مع إسرائيل.



- توقف مرجع سياسي أمام محاولة رئيس الحكومة نواف سلام التلاعب بالكلمات عبر القول إن لا شيء اسمه استراتيجية للدفاع الوطني بل استراتيجية أمن وطني، مذكراً سلام بأنه كرئيس للحكومة عليه أن يتذكر ما ورد في البيان الوزاري لحكومته حيث قال البيان الوزاري، "إن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة. ويترتّب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزّز قُدراتها على التصدّي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً". وأضاف: "يبدو أن رئيس الحكومة يشعر بالحرج من نتائج جلسة الحكومة يوم الجمعة والبيان الصادر عن الاجتماع وقد بدأ مناورة الالتفاف على البيان بما يستدعي تذكيره بأن مصطلح استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق عنها خطة دفاعيّة وردت في خطاب القسم وليس في البيان الوزاريّ الذي استخدم مصطلح الاستراتيجية الدفاعية".