الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 10-9-2025
اسرار
2025-09-09 | 23:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 10-9-2025
النهار
- يردد بعض المسؤولين في مجالسهم، أن الانتخابات النيابية ستحصل بناء لرغبة رئاسية، وكذلك المجتمع الدولي لا يقبل التأجيل، باعتبار أن الاستحقاق يأتي ضمن العملية الإصلاحية.
- سأل وزير سابق في مجلسه عما إذا كانت دعوة المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية، علي حامنئي، الإيرانيين إلى التحوط بالمواد الغذائية والسلع تنطبق أيضاً على مؤيديه في لبنان إذ أن الحرب الإسرائيلية لا توفر البلدين.
- يرى أكثر من خبير سياسي وأمني أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل تعامل بمهنية تامة مع خطة حصر السلاح ولم يخضع لأي ضغوط من الفريقين المتخاصمين في البلد وأعطى الخطة الطابع العملاني والعلمي الذي لا يقبل نقاشاً ولا تشكيكاً.
- يقول وزير سابق إن الهدوء لبنانياً يمكن أن يسود إلى حين موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر في نهاية تشرين الثاني المقبل مراعاة من القوى الفاعلة على عدم إفشال الزيارة ولإبداء حسن النية تجاه رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم.
- تسري معلومات عن أن فريقاً من ضباط متقاعدين يعمل على إنجاز خطة للأمن القومي يمكن اعتمادها استراتيجية دفاعية وعلم أنه سيجري عرضها على الأحزاب والتيارات السياسية لإبداء الملاحظات قبل إعداد ورقة نهائية يمكن الذهاب بها إلى جلسة حوار وحيدة.
الجمهورية
- سيكون لمسؤول كبير كلام شامل، واضح وصريح في كل ما جرى: من قرارات الحكومة بحصرية السلاح إلى خطة الجيش والمؤتمر الدولي، في الأيام القليلة المقبلة.
- أجرت جهة دولية تغييراً هادئاً لفريق عملها، أعاد القديم إلى قدمه من دون إعلان، بانتظار وصول سفير هذه الدولة الجديد إلى بيروت.
- تتّجه جهة رسمية إلى نصف خصخصة لقطاع حساس، فتكون مناصفة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يجعل هذه المؤسسة ذات ربحية وبما يضمن وارداتها.
اللواء
- رفض مسؤولون في دولة عربية معنية الردّ على اتصالات معادية، بهدف تبرير الغارات العدوانية ضد آمنين فيها.
- فوجئ رئيس كتلة نيابية بقوة الردّ عليه من وزير خدماتي، محسوب على طرف سياسي خصم له.
- وضع قضاة بارزون في التصرُّف من دون "أخذ وردّ" ولاعتبارات بعضها بقي عصي على "الهضم والفهم".
البناء
- قال مصدر دبلوماسي إن الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية واستهداف وفد مفاوض موجود بمعرفة واشنطن يعلن بداية مرحلة جديدة إقليمياً، حيث الاستهداف الإسرائيلي يكسر كل الحدود وسيادة الدول ويقول إن إسرائيل سوبر دولة لا ينطبق عليها ما ينطبق على سائر دول المنطقة التي لا تحميها القواعد السيادية ولا يحميها القانون الدولي ولا تفيدها لتجنّب العبث الإسرائيلي بأمنها أن تكون لها علاقات مع إسرائيل أو أن تكون صديقة لأميركا وأن تستضيف قواعد أميركية على أرضها. وهذا كله يعني أن الخطاب العربي الرسمي قد سقط سقوطاً مدوياً وصار بين خيارين لا ثالث لهما، خيار القبول العلني بالعبوديّة لإسرائيل التي تحظى بكل الدعم الأميركي وخيار أن تصنع معادلات قوة رادعة ليست بالضرورة عسكريّة لأن بيد الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي أن تستخدم الكثير من أوراق القوة وأولها تعليق كل أنواع العلاقات الخليجيّة والعربية مع إسرائيل.
- توقف مرجع سياسي أمام محاولة رئيس الحكومة نواف سلام التلاعب بالكلمات عبر القول إن لا شيء اسمه استراتيجية للدفاع الوطني بل استراتيجية أمن وطني، مذكراً سلام بأنه كرئيس للحكومة عليه أن يتذكر ما ورد في البيان الوزاري لحكومته حيث قال البيان الوزاري، "إن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة. ويترتّب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزّز قُدراتها على التصدّي لأي عدوان وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً". وأضاف: "يبدو أن رئيس الحكومة يشعر بالحرج من نتائج جلسة الحكومة يوم الجمعة والبيان الصادر عن الاجتماع وقد بدأ مناورة الالتفاف على البيان بما يستدعي تذكيره بأن مصطلح استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق عنها خطة دفاعيّة وردت في خطاب القسم وليس في البيان الوزاريّ الذي استخدم مصطلح الاستراتيجية الدفاعية".
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 9-9-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
0
اسرار
2025-09-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
2025-09-02
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
0
اسرار
2025-09-01
أسرار الصحف 2-9-2025
اسرار
2025-09-01
أسرار الصحف 2-9-2025
0
اسرار
2025-08-31
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
2025-08-31
أسرار الصحف 1-9-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
اسرار
2025-09-08
أسرار الصحف 9-9-2025
0
اسرار
2025-09-07
أسرار الصحف 08-09-2025
اسرار
2025-09-07
أسرار الصحف 08-09-2025
0
اسرار
2025-09-05
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
2025-09-05
أسرار الصحف 06-09-2025
0
اسرار
2025-09-03
أسرار الصحف 04-09-2025
اسرار
2025-09-03
أسرار الصحف 04-09-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-02
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
أمن وقضاء
2025-09-02
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
0
أخبار دولية
2025-04-26
كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
2025-04-26
كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار
0
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
4
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
5
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
6
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
8
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More