دريان: العدوان الخطير على قطر يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "تضامن ودعم دار الفتوى لدولة قطر بعد الهجوم الصهيوني على الدوحة الذي استهدف مكتب حركة حماس"، منددا بالعدوان الخطير الذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.



ورأى في بيان، أن "العدو الصهيوني لا يحترم سيادة الدول وينتهك القوانين الدولية من دون حسيب ولا رقيب مما يحتم على المجتمع الدولي ومجلس الأمن محاسبة الإجرام الوحشي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في قطر وغزة وسوريا ولبنان".