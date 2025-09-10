وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات

أكد وزير الداخلية العميد أحمد الحجار أن "التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومع مختلف الدول الصديقة في موضوع مكافحة المخدرات والممنوعات".



وأعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أنه وضع عون في أجواء العمليات الأخيرة لمكافحة التهريب.



وقال: "أثنى رئيس الجمهورية على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة القضائية ومكتب مكافحة المخدرات، وما يحققونه من إنجازات مهمة في ضبط كميات من المخدرات والممنوعات".