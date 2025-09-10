الأخبار
الخطيب من طهران: لتعاون سعوديّ إيرانيّ يواجه الأخطار ويُفعّل وحدة الأمة الإسلامية
أخبار لبنان
2025-09-10 | 04:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الخطيب من طهران: لتعاون سعوديّ إيرانيّ يواجه الأخطار ويُفعّل وحدة الأمة الإسلامية
أكّد نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنّ "الامة العربية ظنّت أنّ اتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة واوسلو ستحقق السلام في المنطقة وتعيد للشعب الفلسطينيّ حقوقه المشروعة، "لكن فشل هذه الاتفاقات وقيام الثورة الاسلامية في ايران، ألهم الشعوب العربية بضرورة الجهاد ضد المحتل الاسرائيليّ".
وقال: "لقد شن الجيش الاسرائيليّ الحرب على الجمهورية الاسلامية باعتبارها رأس محور المقاومة، لكنه فشل ايضا في هذه الحرب، واستطاعت ايران ان ترد بقسوة على العدو وشاهدنا في مدنه ما يشبه الدمار في غزة".
ورأى أنّ "المقاومة لم تعتمد الموازين المادية في صراعها مع إسرائيل، بل هي اعتمدت على الله ونجحت، لأنه لو اعتمدت على الموازين المادية لما استطاعت النجاح في الماضي، لأن الموازين المادية بيننا وبين الغرب مختلة. ولذلك المقاومة باقية وان شاء الله وستحقق امال الشعوب العربية بالنصر".
واعتبر أنّ الواقع العربيّ المنهزم مرده إلى أن كل دولة لها حساباتها الخاصة، وليس هناك عمل وجدوي جامع.
ولفت إلى أنّ الفتنة المذهبية أخذت الأمور إلى مكان آخر.
وقال: "لذلك نحن نتمنى بعدما كشف العدو الاسرائيلي مشروعه بتحقيق "اسرائيل الكبرى" بما يهدد كل الدول".
وأجرى نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في طهران سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر التاسع والثلاثين للوحدة الاسلامية الذي يختتم اعماله اليوم في طهران .
واستقبل العلامة الخطيب في مقر اقامته الشيخ محمد حسن أختري رئيس المجلس الاعلى لمجمع اهل البيت العالمي والشخصية المقربة من القيادة الايرانية العليا، وجرى التداول على مدى ساعة كاملة في شوون لبنان وايران والأمة الاسلامية.
وكان العلامة الخطيب قد شارك في جلسة العمل الرئيسية لموتمر الوحدة الاسلامية والتي ضمت رؤساء الوفود المشاركة ، وطرح فيها الانتقال الى خطوات عملية ،حيث قدم اقتراحا من بندين : الاول ان تتولى الجمهورية الاسلامية التواصل مع الدول الاسلامية الفاعلة لتشكيل مجلس دائم يتولى اعداد مشروع لمواجهة الاخطار المحدقة بالأمة ،والثاني تشكيل مجلس علمائي من السنة والشيعة يتولى مهمة العمل علئ توحيد الرؤى الاسلامية ومن اجل الهدف السالف الذكر.
واكد في هذا الاطار "ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين الجمهورية الاسلامية والمملكة العربية السعودية كمقدمة لهذا المشروع الواسع،لأن التفاهم السعودي الايراني هو مفتاح الحلول لأزمات المنطقة".
