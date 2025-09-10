الرابطة المارونية تستنكر تهديد الصحافيّ وليد عبود وتدعو إلى كشف الفاعلين

استنكرت الرابطة المارونية، برئاسة مارون الحلو، التهديد الذي تعرّض له عضو الرابطة الصحافيّ وليد عبود.



ووصفته بأنّ له "باع طويل في الإعلام المرئيّ والمسموع والمكتوب“، وأنه كان دائمًا ”صوت لبنان السيد الحر المستقل الذي يحتضن جميع أبنائه“.



ودعت الرابطة الأجهزة الأمنية إلى الاسراع بكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها واحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم.



وأكدت أن الإعلام هو واحة من واحات الحرية في لبنان وسيبقى، وأن حرية التعبير مصانة بالقوانين اللبنانية ولن يسكتها تهديد أو تهويل.