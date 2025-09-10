الأخبار
الرابطة المارونية تستنكر تهديد الصحافيّ وليد عبود وتدعو إلى كشف الفاعلين

أخبار لبنان
2025-09-10 | 05:20
مشاهدات عالية
0min
الرابطة المارونية تستنكر تهديد الصحافيّ وليد عبود وتدعو إلى كشف الفاعلين

استنكرت الرابطة المارونية، برئاسة مارون الحلو، التهديد الذي تعرّض له عضو الرابطة الصحافيّ وليد عبود.

ووصفته بأنّ له "باع طويل في الإعلام المرئيّ والمسموع والمكتوب“، وأنه كان دائمًا ”صوت لبنان السيد الحر المستقل الذي يحتضن جميع أبنائه“.

ودعت الرابطة الأجهزة الأمنية إلى الاسراع بكشف ملابسات القضية وتوقيف الضالعين فيها واحالتهم الى القضاء لمحاسبتهم.

وأكدت أن الإعلام هو واحة من واحات الحرية في لبنان وسيبقى، وأن حرية التعبير مصانة بالقوانين اللبنانية ولن يسكتها تهديد أو تهويل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المارونية

تستنكر

تهديد

الصحافيّ

وتدعو

الفاعلين

