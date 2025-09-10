الأخبار
كركي: دعاوى ضد أجراء وهميين و قراران جديدان يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء

أخبار لبنان
2025-09-10 | 05:56
مشاهدات عالية
2min
كركي: دعاوى ضد أجراء وهميين و قراران جديدان يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء

رفع المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي، دعاوى ضد أجراء وهميين ومنتحلي صفة مضمون، حمايةً لحقوق المضمونين وصونًا لأموال الصندوق.

وأقرّ مجلس الإدارة تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع ضمان المرض والأمومة، حيث تمّ تحديده بـ 120 مليون ليرة لبنانية شهريًا. 

كما تابع المدير العام، على الصعيد اللوجستي والخدمي، ملف الإخلاء الفوري لمكتب بيت الدين، سعياً للوصول إلى حلول سريعة تُمكّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

وأكّدت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ أنّه على المستوى العربيّ، كانت للضمان مشاركة فاعلة في أعمال الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وندوتها القومية حول توسعة الشمول، بما انعكس مباشرة في خطوات عملية ببدء استفادة المصوّرين والصحافيين من التقديمات الصحيّة للضمان الاجتماعيّ. 

وأصدر المدير العام قرارين جديدين يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء توزّعت على الشكل الآتي:

 72 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال الجراحية المقطوعة للمضمونين.
 50 مليار ليرة لبنانية بدل الأعمال غير المقطوعة (طبابة واستشفاء).

وبموجب هذين القرارين، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 1891 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة و143 مليار ل.ل.  عن أعمال الطبابة داخل المستشفى، هذا إضافة إلى بدل علاج مرضى غسل الكلى الذي وصل بلغت قيمته 816 مليار، كذلك التقديمات الفرديّة تقدّر بـ901 مليار ل.ل. حتى تاريخه. 

وبهذا، يكون مجموع النفقات الصحيّة منذ مطلع العام 2025 قد بلغ ال 3751 أي حوالي ضعف ما تمّ إنفاقه عن كامل العام 2024. 

ونظرًا لأن التعاون كان العامل الأساسي في مسار التعافي لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة واستعادة ثقة المضمونين بها، فلا بدّ من توجيه الشكر لكل من يقوم بواجبه تجاه الضمان والمضمونين عمومًا. 

ونخصّ بالذكر وزير الماليّة ياسين جابر على دعمه الكبير والفاعل للضمان، من خلال رفد خزينة المؤسسة مؤخرًا بنحو 3000 مليار ل.ل، أي ما يعادل نصف المبلغ المرصود له في موازنة العام 2025".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

دعاوى

أجراء

وهميين

قراران

جديدان

يقضيان

سلفات

مالية

للمستشفيات

والأطبّاء

