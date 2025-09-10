الأخبار
الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الحكومة قبل تشرين الأول واقراره وإلا الإضراب والتحرك
أخبار لبنان
2025-09-10 | 06:27
أظهر الأساتذة المتعاقدون كامل التعاون وحسن النية عبر الالتزام بتقديم الملفات المطلوبة، رغم ما واجهوه من عقبات في معظم الكليات، وفق ما أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية "بعد أن طلبت إدارة الجامعة من الأساتذة المتعاقدين تقديم طلبات التفرغ لغاية 15 أيلول الحاليّ، وبما أن الجامعة قد قررت بدء التدريس في التاريخ نفسه".
وأوضحت الإدارة أنّ ذلك حرصًا منهم على تسهيل مهمة الإدارة وعلى انتظام العام الجامعيّ وعدم إحداث أي إرباك مع مطلعه، وإن أي مماطلة أو تأخير في رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء لإقراره سيضع الأساتذة المتعاقدين في موقع الدفاع عن حقوقهم بما قد ينعكس سلبا على انتظام الدراسة.
ولفتت اللجنة الى أنها تنتظر "خطوات عملية واضحة، تتمثل برفع الملف إلى الحكومة قبل بداية تشرين الأول المقبل، وإلا فإنها ستفتح الباب أمام الخيارات النقابية كافة بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى".
وشددت على ان "الأساتذة المتعاقدين يعلنون بوضوح أن التفرغ لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، بل هو أساس لاستقرار الجامعة اللبنانية واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية. وأي تلكؤ في هذا الملف إنما يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل الجامعة وأبنائها. وفي هذا السياق، تعول اللجنة على وعد فخامة رئيس الجمهورية الذي ما زال يشكل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بإقرار هذا الملف، وتؤكد أن الأساتذة بانتظار الترجمة العملية لهذا الوعد بما يحفظ حقهم وحق الجامعة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المتعاقدون
اللبنانية:
التفرغ
الحكومة
تشرين
الأول
واقراره
الإضراب
والتحرك
التالي
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
كركي: دعاوى ضد أجراء وهميين و قراران جديدان يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء
السابق
