الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الحكومة قبل تشرين الأول واقراره وإلا الإضراب والتحرك

أخبار لبنان
2025-09-10 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الحكومة قبل تشرين الأول واقراره وإلا الإضراب والتحرك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاساتذة المتعاقدون في اللبنانية: لرفع ملف التفرغ إلى الحكومة قبل تشرين الأول واقراره وإلا الإضراب والتحرك

أظهر الأساتذة المتعاقدون كامل التعاون وحسن النية عبر الالتزام بتقديم الملفات المطلوبة، رغم ما واجهوه من عقبات في معظم الكليات، وفق ما أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية "بعد أن طلبت إدارة الجامعة من الأساتذة المتعاقدين تقديم طلبات التفرغ لغاية 15 أيلول الحاليّ، وبما أن الجامعة قد قررت بدء التدريس في التاريخ نفسه".

وأوضحت الإدارة أنّ ذلك حرصًا منهم على تسهيل مهمة الإدارة وعلى انتظام العام الجامعيّ وعدم إحداث أي إرباك مع مطلعه، وإن أي مماطلة أو تأخير في رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء لإقراره سيضع الأساتذة المتعاقدين في موقع الدفاع عن حقوقهم بما قد ينعكس سلبا على انتظام الدراسة.

ولفتت اللجنة الى أنها تنتظر "خطوات عملية واضحة، تتمثل برفع الملف إلى الحكومة قبل بداية تشرين الأول المقبل، وإلا فإنها ستفتح الباب أمام الخيارات النقابية كافة بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى".

وشددت على ان "الأساتذة المتعاقدين يعلنون بوضوح أن التفرغ لم يعد ملفا قابلا للتأجيل، بل هو أساس لاستقرار الجامعة اللبنانية واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية. وأي تلكؤ في هذا الملف إنما يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل الجامعة وأبنائها. وفي هذا السياق، تعول اللجنة على وعد فخامة رئيس الجمهورية الذي ما زال يشكل الركيزة الأساسية لبناء الثقة بإقرار هذا الملف، وتؤكد أن الأساتذة بانتظار الترجمة العملية لهذا الوعد بما يحفظ حقهم وحق الجامعة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المتعاقدون

اللبنانية:

التفرغ

الحكومة

تشرين

الأول

واقراره

الإضراب

والتحرك

LBCI التالي
بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا
كركي: دعاوى ضد أجراء وهميين و قراران جديدان يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-09

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية بحثت مع كرامي إنجاز ملف التفرغ

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

الرئيس عون أشاد بدور الجامعة اللبنانية وما تقدّمه لطلابها ووعد بمتابعة ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين خلال استقباله وفدا منهم في قصر بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-24

النائب أسعد درغام للـLBCI: الحكومة اللبنانية تُراوح في مكانها وتبدي بطءًا في إقرار الإصلاحات

LBCI
أخبار دولية
2025-07-09

إسرائيل تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك في شأن اتهامات بالعنف الجنسيّ خلال هجوم السابع من تشرين الاول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:28

وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:49

الوزير الحاج دشّن مركز بيانات ألفا الجديد: سيشهد قطاع الاتصالات والخليوي نقلة نوعية

LBCI
أخبار لبنان
09:39

رئيس "الكتائب" إلتقى السفير القطري واستنكر العدوان الإسرائيلي على الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
09:21

بدء تسلم محصول التبغ في مركز الريجي - النبطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:38

قائد الجيش استقبل في مكتبه في اليرزة السفير الصينيّ لدى لبنان للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
06:41

التلفزيون الرسمي نقلا عن وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمنح المفتشين حق دخول المنشآت

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الرئيس عون تابع اتصالاته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع ودان بشدة الاعتداءات التي طالت جرود الهرمل وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-19

قدّاس لراحة نفس هدى شديد في كنيسة القديس يوسف في كفريا - زغرتا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:19

نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
07:49

الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين

LBCI
أخبار لبنان
07:03

رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:52

إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية

LBCI
أخبار دولية
06:47

فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي

LBCI
أخبار دولية
06:17

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"

LBCI
أخبار دولية
03:34

نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة

LBCI
أخبار لبنان
03:27

وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات

LBCI
أخبار دولية
02:45

ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟

LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
11:46

القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
15:21

قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أخبار لبنان
12:55

الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More