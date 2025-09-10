رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة

كرم رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية الشيخ جاسم العسكر وجهاء العشائر العربية في لبنان خلال لقاء داعم للحكومة والعهد الجديد.وشدد العسكر على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة وضرورة بناء دولة المؤسسات وترسيخ القضاء العادل، مع التأكيد على دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار.