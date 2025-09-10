لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد

توقّفت لجنة الادارة والعدل النيابية عند الحملة التي تتناول مسار عملها في درس اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي باشرت به في جلسات متتالية بهاجس الحفاظ على حرية الاعلام وتعزيزها واستقلالية الهيئة الوطنية للإعلام.



ولفتت إلى انّه هاجس مشترك مع وزير الإعلام بول مرقص، الذي أعلن أمام اللجنة تمسّكه بالروحية عينها مؤكّدًا أنه لم ولن يتقدّم مطلقًا بأي ملاحظات من شأنها أن تعوق هذا المسار أو تؤخر إقرار القانون.



ورغم ذلك، ورغم توضيح رئيس اللجنة جورج عدوان اليوم، ومعه وزير الإعلام، في قاعة الصحافة في مجلس النواب، لهذه الجهة، لا تزال الحملة أعلاه مستمرة، على ما أكّدت اللجنة.



عليه، دعت اللجنة المواقع الاعلامية إلى توخّي المصداقية في نقل الأخبار، واستقاء الاخبار من اللجنة وليس من جهات قد يكون لها أهداف مغرضة.



وأكّدت أن الأخبار الملفّقة والرامية الى حرف وتحوير مسار عمل اللجنة، ستزيد من حرصها وتمسّكها بالحفاظ على حرية الإعلام وتعزيزها وحماية الصحافيين من أي ملاحقات أو توقيفات كيدية أو احتياطية ولّى عليها الزمن الى غير رجعة.